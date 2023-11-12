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Leonel Ximenes

Ameaçado de punição, pastor da Praia do Canto desiste de comandar culto

Usiel Carneiro de Souza, da Igreja Batista, não vai presidir celebração após juiz aumentar valor de multas contra ele

Públicado em 

12 nov 2023 às 02:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pastor Usiel Carneiro de Souza, da Igreja Batista da Praia do Canto
O pastor Usiel Carneiro de Souza, da Igreja Batista da Praia do Canto Crédito: Facebook
Para "não piorar as coisas", o pastor Usiel Carneiro de Souza afirmou que não vai dirigir o culto deste domingo (12) na Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC). Ele alega que não foi citado pela Justiça, mas tomou conhecimento pelo Conselho da Igreja de que o juiz Jaime Ferreira Abreu  aumentou as sanções a ele nos autos do processo que um grupo de ex-fiéis move contra o pastor batista.
A nova decisão da Justiça decorreu de um pedido de reconsideração de liminar concedida em favor dos ex-membros da IBPC. Estes acusam o pastor Usiel de ter desobedecido a um concílio - não reconhecido pela congregação -, realizado pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, determinando seu afastamento da presidência da igreja da Praia do Canto.
Na nova decisão, o juiz Jaime Ferreira Abreu , da 3ª Vara Cível de Vitória, agrava as sanções da primeira decisão, determinadas em outubro. "Em apreciação das questões trazidas aos autos, entendo configurado o descumprimento da tutela, posto que vencido o prazo estipulado, o demandado não entregou as chaves da igreja e nem as senhas dos bancos, não indicando também o nome de quem as possuiria sob suas ordem para a finalidade de as entregar em cumprimento da tutela”, escreveu o magistrado em sua decisão.

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O juiz prossegue: “Diante disso, além de reconhecer o descumprimento, estando a incidir diariamente a multa de R$ 5.000,00 para cada um dos dois atos em questão, majoro a multa diária para R$ 10.000,00 por dia para cada determinação descumprida - teto de 100 dias-multa”.

DECISÃO SOBRE AS REDES SOCIAIS

Na sentença, publicada na última sexta-feira (10), Jaime Ferreira Abreu determinou também medidas em relação às redes sociais da Igreja Batista da Praia do Canto: “Quanto ao pedido de integração da tutela, entendo por seu deferimento sob os mesmos fundamentos da decisão id. 32003966, por entender que as mídias sociais integram o templo da igreja, que hoje não é mais apenas um espaço físico, mas também um espaço virtual”.
O titular da 3ª Vara Cível de Vitória estipulou mais uma multa, se o pastor Usiel Carneiro de Souza não transferir as senhas das redes sociais da IBPC e dos aplicativos de transmissão de lives para o novo presidente da igreja [Jairo Mendes Peçanha], designado pelo juiz.

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“Determino ao réu que em 48 horas, sob pena também de multa diária de R$10.000,00 - inclusa no mesmo teto de 100 dias multa já fixado -, forneça as senhas do YouTube, Instagram, Facebook, Zoom e Meet da Igreja Batista da Praia do Canto, sendo vedado ao réu pronunciamentos e/ou a utilização de qualquer outra mídia oficial da igreja, devendo as mesmas serem enviadas para o e-mail do novel presidente eleito: [email protected]; [email protected]; a quem caberão informar nestes autos o cumprimento da tutela."
O juiz, com essa decisão, determina que o reclamante Jairo Mendes Peçanha seja o novo presidente da Igreja, embora o estatuto da congregação diga que essa atribuição é da assembleia geral, que tem reconduzido Usiel Carneiro à presidência da IBPC nos últimos 10 anos.

A REAÇÃO DO PASTOR USIEL CARNEIRO

"Estou impressionado com o rumo das coisas, mas sei que o recurso que pode resolver essas injustiças está nas mãos da desembargadora Débora Maria Ambós Corrêa da Silva, relatora do Agravo de Instrumento que pede a revisão da decisão liminar. Sigo confiando na justiça", reagiu o pastor.
"A interferência que tem sido feita em questões que dizem respeito à vida religiosa é algo preocupante, diante das garantias constitucionais que resguardam esse contexto. Mas, como disse desde o início, sigo confiando na justiça e estou esperançoso de uma revisão dessas decisões", acrescentou o líder religioso, que recebeu o apoio de quase 500 membros da Igreja em documento assinado e adicionado aos autos, no mês passado.
O pastor alega que todas as Igrejas Batistas têm em seu estatuto a previsão de que sua relação com a Convenção Batista do ES é apenas cooperativa e que a instância máxima decisória é a assembleia geral dos membros.
O líder religioso batista marcou um pronunciamento sobre a decisão da justiça para este domingo (12), às 10h30, pelo seu perfil particular no Instagram, enquanto o Conselho da IBPC, conduzido por seu vice-presidente, Ademir Cardoso, desde a primeira decisão da justiça, vai se pronunciar oficialmente no culto das 18h30, que desta vez não será presidido pelo pastor Usiel.

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Correção

12/11/2023 - 10:03
O juiz que determinou a aumento das sanções ao pastor Usiel Carneiro, em caso de descumprimento das decisões judiciais, é Jaime Ferreira Abreu. Na primeira versão deste texto, o nome informado, incorretamente, foi o do juiz Maurício Camatta Rangel. O texto foi corrigido e atualizado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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