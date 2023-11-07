Grande cidade do ES tem campeonato de futsal só para evangélicos

Ajoelhou, tem que orar e marcar gols. Linhares
e Sooretama
, no Norte do Espírito Santo, conheceram neste final de semana o time vencedor do Campeonato Evangélico de Futsal de Linhares, competição amadora que há mais de duas décadas reúne igrejas evangélicas da região.
O vencedor do torneio, que não era realizado desde a pandemia, foi a equipe do Primeira Igreja Batista do Shell, que derrotou, por 2 x 1, a Assembleia Ministério Linhares na grande final, disputada sábado (4) à tarde na quadra do ginásio poliesportivo Idemar Unêda, no bairro Shell. O terceiro lugar ficou com a Igreja Batista Novo Horizonte
Além de Linhares, o campeonato, que está na sua 24ª edição, também tem a participação de equipes de igrejas evangélicas
de Sooretama, cidade vizinha.
Disputaram o torneio um total de 20 times, sendo 17 times de Linhares e outros três de Sooretama. O Campeonato Evangélico de Futsal de Linhares começou no dia 23 de setembro e movimentou em torno de 300 pessoas, sendo 270 atletas e 30 membros das comissões técnicas.
Religião à parte, o espírito de competição falou mais alto e muitos lances, disputados de uma forma um pouco mais viril, foram punidos pela arbitragem durante o torneio. No total, foram aplicados 43 cartões amarelos e três vermelhos - mas nenhum por indisciplina.
As sanções aplicadas, entretanto, acabaram sendo instrumento de promoção social. É que a cada cartão recebido, o time punido teve que doar alimentos para um projeto social. No total, foram arrecadados 142 kg que serão doados pela equipe campeã ao projeto Cristolândia, que assiste dependentes químicos.