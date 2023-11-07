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Leonel Ximenes

Grande cidade do ES tem campeonato de futsal só para evangélicos

Competição reuniu 270 atletas de 20 igrejas evangélicas da região

Públicado em 

07 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Time da Primeira Igreja Batista do Shell, que se sagrou campeão em Linhares
Time da Primeira Igreja Batista do Shell, que se sagrou campeão em Linhares Crédito: Kevin Fracalossi
Ajoelhou, tem que orar e marcar gols. Linhares e Sooretama, no Norte do Espírito Santo, conheceram neste final de semana o time vencedor do Campeonato Evangélico de Futsal de Linhares, competição amadora que há mais de duas décadas reúne igrejas evangélicas da região.
O vencedor do torneio, que não era realizado desde a pandemia, foi a equipe do Primeira Igreja Batista do Shell, que derrotou, por 2 x 1, a Assembleia Ministério Linhares na grande final, disputada sábado (4) à tarde na quadra do ginásio poliesportivo Idemar Unêda, no bairro Shell. O terceiro lugar ficou com a Igreja Batista Novo Horizonte
Além de Linhares, o campeonato, que está na sua 24ª edição, também tem a participação de equipes de igrejas evangélicas de Sooretama, cidade vizinha.
Os dois times da grande final: a equipe do Primeira Igreja Batista do Shell (de camisa cinza) derrotou, por 2 x 1, a Assembleia Ministério Linhares (de azul)
Os dois times da grande final: a equipe do Primeira Igreja Batista do Shell (de camisa cinza) derrotou, por 2 x 1, a Assembleia Ministério Linhares (de azul) Crédito: Kevin Fracalossi
Disputaram o torneio um total de 20 times, sendo 17 times de Linhares e outros três de Sooretama. O Campeonato Evangélico de Futsal de Linhares começou no dia 23 de setembro e movimentou em torno de 300 pessoas, sendo 270 atletas e 30 membros das comissões técnicas.

CARTÕES VIRARAM DOAÇÕES DE ALIMENTOS

Religião à parte, o espírito de competição falou mais alto e muitos lances, disputados de uma forma um pouco mais viril, foram punidos pela arbitragem durante o torneio. No total, foram aplicados 43 cartões amarelos e três vermelhos - mas nenhum por indisciplina.
As sanções aplicadas, entretanto, acabaram sendo instrumento de promoção social. É que a cada cartão recebido, o time punido teve que doar alimentos para um projeto social. No total, foram arrecadados 142 kg que serão doados pela equipe campeã ao projeto Cristolândia, que assiste dependentes químicos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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