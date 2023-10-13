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Entrevista

‘Sou alvo da intolerância religiosa de irmãos da mesma fé’, diz pastor Usiel

Pastor Usiel Carneiro de Souza fala em entrevista sobre a decisão judicial de afastá-lo da Igreja Batista da Praia do Canto e as divergências com fiéis que pediram seu afastamento

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 15:46

Publicado em 

13 out 2023 às 15:46
O pastor Usiel Carneiro de Souza concedeu entrevista à repórter de A Gazeta Natalia Bourguignon, em que fala sobre a determinação da Justiça de afastá–lo da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória. Na entrevista (veja o vídeo acima), ele afirma ser alvo de intolerância religiosa, mas diz que não se sente ameaçado pessoalmente, embora sua família tenha tido esse sentimento, devido à maneira "agressiva e irada que alguns irmãos da igreja se manifestaram" na presença dele.
No último domingo (8), ele fez uma transmissão ao vivo pelo canal da igreja no YouTube em que anunciou que vai recorrer da decisão judicial que o afastou da igreja. O seu afastamento tem como pano de fundo uma disputa entre conservadores e progressistas dentro da Igreja Batista da Praia do Canto, e foi pedido por um grupo de 25 pessoas que quer fazer cumprir uma determinação da Convenção Batista Brasileira (CBB) de afastá-lo do comando da instituição por entenderem que houve "desvio de doutrina batista" por parte do pastor.
Durante a entrevista, o pastor ainda falou sobre sua posição em relação à homossexualidade, um dos pontos das denúncias de "desvio de doutrina" que o grupo de fiéis tem contra ele. "Temos muito a aprender a ouvir e nos informar", resume o pastor, em relação ao assunto. Confira mais detalhes no vídeo abaixo:
Por fim, o pastor sustenta que toda a situação que culminou no seu afastamento da igreja ocorre "por questões políticas" e pela sua postura pastoral, que envolve acolhimento e respeito a todas as pessoas. "Compreendo a igreja como um espaço em que toda e qualquer pessoa que desejar nela estar, pode estar", destaca. Veja abaixo o trecho completo:

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