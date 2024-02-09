Fecha estabelecimento queridinho de pais e crianças em Vitória

Fachada da Vila Divertida, que será encerrada no dia 1º de março Crédito: Divulgação

Vitória tem um dos metros quadrados mais caros entre as capitais brasileiras . Isso tem um preço. E um preço que às vezes provoca danos na vida e na dinâmica da cidade, como o fechamento de um restaurante/cafeteria muito querido por pais e crianças. Aconteceu recentemente.

O Vila Divertida, localizado em Bento Ferreira, divulgou carta pública aos clientes, nas redes sociais , pela qual aponta que estará aberto somente até 1º de março. Em tom de desabafo, o estabelecimento destaca o fim de uma breve, mas intensa história na Capital.

“O nosso sonho morreu. Toda a energia que depositamos aqui, todas as batalhas que enfrentamos e todas as vitórias que tivemos, morreram. Foram apenas 3 anos, mas foram intensos e com um turbilhão de acontecimentos. Nascemos na pandemia e agora encerramos aqui este ciclo”.

O anúncio do fechamento da Vila Divertida no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

Os proprietários relatam que “foram convidados” a se retirarem do imóvel. “Investimos e reinvestimos ao máximo, mas nada foi suficiente para permanecermos. Atenção quando fecharem contrato com algum locatário, na hora tudo são flores. Negociamos o aluguel de acordo com o que investimos em estrutura, que não foi pouco! Mas na hora da renovação cresceram o olho e pediram um valor absurdo e insustentável, no qual infelizmente não temos condições de arcar com o novo aluguel”, escreveram.

Por fim, a casa agradece aos clientes pela parceria e frisa: “Aqui a criança sempre foi a protagonista e esperamos de coração que tenhamos feito diferença na vida de vocês, pois sempre fizemos tudo com muito amor e carinho!”.

"Já choramos mares e rios, rezamos muito por uma bifurcação nesse caminho tortuoso e é hora de seguir em frente. Estamos em um processo muito difícil de velar o fim da nossa amada Vila, da nossa tão querida Vila Divertida! Nos desculpem por qualquer coisa durante esses 3 anos de batalha e de trabalho incansável mas cheio de amor!" Mensagem da Vila Divertida nas redes sociais - Anunciando o encerramento das atividades

Com centenas de manifestações nas redes sociais, clientes lamentaram o anúncio do fechamento de mais um estabelecimento que proporcionou alegria e uma experiência diferente em Vitória.