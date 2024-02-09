Fecha estabelecimento queridinho de pais e crianças em Vitória

O Vila Divertida, localizado em Bento Ferreira, divulgou carta pública aos clientes, nas redes sociais
, pela qual aponta que estará aberto somente até 1º de março. Em tom de desabafo, o estabelecimento destaca o fim de uma breve, mas intensa história na Capital.
“O nosso sonho morreu. Toda a energia que depositamos aqui, todas as batalhas que enfrentamos e todas as vitórias que tivemos, morreram. Foram apenas 3 anos, mas foram intensos e com um turbilhão de acontecimentos. Nascemos na pandemia e agora encerramos aqui este ciclo”.
Os proprietários relatam que “foram convidados” a se retirarem do imóvel. “Investimos e reinvestimos ao máximo, mas nada foi suficiente para permanecermos. Atenção quando fecharem contrato com algum locatário, na hora tudo são flores. Negociamos o aluguel de acordo com o que investimos em estrutura, que não foi pouco! Mas na hora da renovação cresceram o olho e pediram um valor absurdo e insustentável, no qual infelizmente não temos condições de arcar com o novo aluguel”, escreveram.
Por fim, a casa agradece aos clientes pela parceria e frisa: “Aqui a criança sempre foi a protagonista e esperamos de coração que tenhamos feito diferença na vida de vocês, pois sempre fizemos tudo com muito amor e carinho!”.
Com centenas de manifestações nas redes sociais, clientes lamentaram o anúncio do fechamento de mais um estabelecimento que proporcionou alegria e uma experiência diferente em Vitória.
A especulação imobiliária venceu mais uma.