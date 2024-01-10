Enseada do Suá é o bairro mais valorizado do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Mesmo com uma queda de 0,11% registrada no mês de dezembro de 2023, o metro quadrado de Vitória continua o mais alto do país entre as capitais, com média de R$ 10.877, seguida por Florianópolis (R$ 10.786/m²) e São Paulo (R$ 10.676/m²).

Ao analisar os valores do metro quadrado por bairro, Vitória ainda reúne cinco locais com preço superior à média da cidade. Desses, quatro apresentam custo mais elevado do que o de bairros famosos, como Copacabana e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e Vila Mariana, em São Paulo. Os dados são do FipeZap, índice desenvolvido em parceria pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o ZAP, que acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, a partir de anúncios veiculados na internet.

Para adquirir um imóvel na Enseada do Suá, por exemplo, o comprador precisa desembolsar R$ 13.895 por metro quadrado, enquanto no tradicional bairro carioca de Copacabana o valor fica em R$ 11.455 e, na Barra da Tijuca, R$ 12.559. Em São Paulo, para comprar um imóvel na Vila Mariana, o metro quadrado tem preço médio de R$ 13.186.

Your browser does not support the audio element. Quatro bairros de Vitória têm metro quadrado mais caro que Copacabana

No Rio de Janeiro, Leblon é o bairro com o metro quadrado mais elevado — R$ 22.544. Já na capital paulista, Itaim Bibi é o mais valorizado, com custo de R$ 17.118.

Outros três bairros de Vitória também apresentam valorização maior que Copacabana e Barra da Tijuca, e é preciso desembolsar mais para comprar um imóvel. Na Mata da Praia, o preço médio de venda por metro quadrado, em dezembro de 2023, ficou em R$ 12.403, seguido por Barro Vermelho (R$ 12.333) e Praia do Canto (R$ 11.983).

No país, os imóveis tiveram valorização de 5,13%, conforme apontou o índice FipeZap, superando nesse horizonte temporal o comportamento do IGP-M/FGV (-3,18%), bem como a prévia da inflação ao consumidor, dada neste caso pelo comportamento do IPCA até novembro e o IPCA-15 de dezembro (+4,45%).