2024 começa com o futebol capixaba dando vexame. Outra vez

O gramado do Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, ficou alagado, provocando o adiamento do jogo entre Real Noroeste e Cuiabá, pela Copa do Brasil Crédito: SporTV/Reprodução

A força-tarefa foi acionada, em vão, para que fosse possível a bola rolar com um mínimo de qualidade no jogo entre o Real Noroeste e o Cuiabá pela Copa do Brasil, na quarta (21) à noite, que acabou sendo remarcado para o dia seguinte.

A imagem bizarra, que viralizou, mostrou de forma muito clara, para todo o país, as limitações estruturais e técnicas do futebol profissional no Espírito Santo, que começou 2024 como acabou o ano passado: se afogando em vexames.

Federação de Futebol (FES) e clubes conseguiram enxergar méritos nessa colocação e chegaram a publicar “notas de repúdio”, na véspera do Natal, contra quem entendia o contrário e apontava o mau desempenho do futebol profissional praticado em terras capixabas.

Mas veio um novo ano, novas esperanças, novas metas. Entretanto a realidade se impôs e não deu bola para o ufanismo de alguns dirigentes. Entrou água mais uma vez no nosso futebol.

NOVA COMPETIÇÃO, NOVAS ESPERANÇAS?

Passada a tormenta, houve quem dissesse que esse mau desempenho seria superado e o sol haveria de brilhar outra vez, agora na Copa do Brasil, a megacompetição do futebol brasileiro que dá oportunidade de visibilidade a times menos conhecidos do torcedor, incluindo equipes dos grotões brasileiros.

Mas assim como o céu, fevereiro foi cinzento para o futebol capixaba. Novamente os dois representantes do Espírito Santo naufragaram e foram eliminados logo na primeira rodada da competição, perdendo uma grande chance de ter mais protagonismo no cenário esportivo nacional e faturar prêmios milionários pagos pela CBF às equipes que se classificam para as fases posteriores da Copa do Brasil.

Na terça-feira (20), o Nova Venécia perdeu no maltratado e precaríssimo José Olímpio da Rocha, o “Rochão”, por 2 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, time tradicional do interior paulista. Abatido o primeiro soldado, as atenções se voltaram então para o Nova Venécia, que recebeu o Cuiabá no mesmo estádio.

Gramado do Rochão no jogo em que o Cuiabá (camisa amarela) goleou e eliminou o Nova Venécia da Copa do Brasil Crédito: Ascom Dourado

O jogo seria realizado inicialmente na quarta (21), mas as péssimas condições do gramado, todo encharcado pela chuva que castigou Águia Branca, impediram o confronto, embora alguns abnegados tenham se esforçado muito - não com a bola, mas com rodos, tentado inutilmente afastar a água acumulada.

No dia seguinte, quinta (22), apesar de ainda persistirem as péssimas condições do gramado do “Rochão”, o jogo foi realizado, e o time visitante nadou de braçada e goleou o Nova Venécia por impiedosos 4 a 1 , resultado que eliminou a equipe capixaba da competição nacional.

Esses resultados certamente não ajudarão os times do ES no ranking nacional da CBF de 2024 que será divulgado no final do ano.