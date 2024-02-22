Com Rochão sem condições de jogo, Real Noroeste e Cuiabá é adiado

O jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2024, entre Real Noroeste e Cuiabá, que seria realizado na noite desta quarta-feira (21), foi adiado. O motivo foi o estado do gramado do estádio José Olímpio da Rocha, que ficou alagado após a chuva que atingiu o município de Águia Branca, no Espírito Santo.
A equipe de arbitragem e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fizeram vistorias no gramado, desde uma hora antes do início previsto da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília). Às 22h30, ficou constatado a impossibilidade da disputa da partida no gramado alagado, principalmente na região do meio de campo.
A partida foi remarcada pela entidade para esta quinta-feira (22), às 17h30.