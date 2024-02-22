Com Rochão sem condições de jogo, Real Noroeste e Cuiabá é adiado

Gramado do José Olímpio da Rocha ficou alagado e partida entre Real Noroeste e Cuiabá, válida pela Copa do Brasil, teve que ser adiada Crédito: SporTV/Reprodução

O jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2024, entre Real Noroeste e Cuiabá, que seria realizado na noite desta quarta-feira (21), foi adiado. O motivo foi o estado do gramado do estádio José Olímpio da Rocha, que ficou alagado após a chuva que atingiu o município de Águia Branca, no Espírito Santo.

A equipe de arbitragem e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fizeram vistorias no gramado, desde uma hora antes do início previsto da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília). Às 22h30, ficou constatado a impossibilidade da disputa da partida no gramado alagado, principalmente na região do meio de campo.