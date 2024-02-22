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Com Rochão sem condições de jogo, Real Noroeste e Cuiabá é adiado

O gramado do estádio José Olímpio da Rocha ficou alagado e a arbitragem decretou não haver condições da bola rolar. Partida acontece nesta quinta-feira (22)

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 23:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2024 às 23:20
Gramado do José Olímpio da Rocha ficou alagado e partida entre Real Noroeste e Cuiabá, válida pela Copa do Brasil, teve que ser adiada
Gramado do José Olímpio da Rocha ficou alagado e partida entre Real Noroeste e Cuiabá, válida pela Copa do Brasil, teve que ser adiada Crédito: SporTV/Reprodução
O jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2024, entre Real Noroeste e Cuiabá, que seria realizado na noite desta quarta-feira (21), foi adiado. O motivo foi o estado do gramado do estádio José Olímpio da Rocha, que ficou alagado após a chuva que atingiu o município de Águia Branca, no Espírito Santo. 
A equipe de arbitragem e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fizeram vistorias no gramado, desde uma hora antes do início previsto da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília). Às 22h30, ficou constatado a impossibilidade da disputa da partida no gramado alagado, principalmente na região do meio de campo. 
A partida foi remarcada pela entidade para esta quinta-feira (22), às 17h30.

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