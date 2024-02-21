Goleiro brilha na Copa do Brasil após perder filho e avô

Digão fechou o gol e garantiu a classificação do Porto Velho Crédito: Leandro Morais/PortoVelhoEC

O goleiro Digão brilhou na classificação do Porto Velho para a segunda fase da Copa do Brasil e contou que quase desistiu do futebol após perder o filho e o avô. O time venceu o Remo por 1 a 0.

"Esse período está sendo muito difícil. Perdi recentemente um grande incentivador, meu avô, perdi um filho e pensei sinceramente em parar. Mas Deus mais uma vez está me mostrando que não é hora", disse Digão, ao Prime Video.

Digão brilhou no jogo desta terça-feira (20) e avisou que "não vamos parar por aqui. "Tem um versículo que diz que onde colocar a planta do teu pé, Deus te dará como herança. Aquilo quando a gente planta de coração e a gente transmite. A fé é a coisa mais importante do mundo. Essa cidade merece, esse time merece, não vamos parar por aqui", disse ao Prime Video.

A vitória do Porto Velho colocou uma equipe de Rondônia na segunda fase da Copa do Brasil após oito anos. O Genus foi o último a conseguir o feito, em 2016.

Digão é um dos remanescentes da equipe campeã rondoniense de 2023. O título garantiu o Porto Velho na Copa do Brasil 2024.