  15 mil ingressos vendidos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade
Casa Cheia

15 mil ingressos vendidos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Restam apenas 5 mil ingressos para a partida que acontece no próximo sábado (24) às 17h30

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 10:03

Redação de A Gazeta

Vasco e Volta Redonda
Vasco perde de 2x1 para o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vasco venceu o Botafogo por 4 a 2 na tarde deste domingo (18), no Nilton Santos. O resultado recolocou o Gigante da Colina no G-4, dois pontos à frente do Botafogo. Nas próximas duas rodadas, o time comandado por Ramón Diaz vai ter que fazer o dever de casa para se garantir nas semifinais do Carioca. E a torcida capixaba promete fazer a parte dela: 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Vasco e Volta Redonda, que acontece no sábado (24), às 17h30, no Kleber Andrade, em Cariacica. 
Restam apenas 5 mil ingressos para a partida. A organização acredita que as entradas vão se esgotar nos próximos dias. Mas ainda dá tempo. Para acompanhar a partida o torcedor vai ter que desembolsar R$ 130,00 e 1 kg de alimento no ingresso solidário. Os ingressos estão à venda na internet, no site ingressosa.com. A comercialização das entradas nos pontos físicos acontece nos seguintes locais: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari), Casa do Torcedor (Reta da Penha), Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória). 
Na última vez que o Vasco veio ao Espírito Santo, o Volta Redonda também foi o rival. Na partida válida pelo Campeonato Carioca, no dia 30 de janeiro de 2023, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 e frustrou a torcida capixaba que lotou o estádio

Serviço

Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda
Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda Crédito: ingressosa.com
  • Vasco x Volta Redonda - 10ª Rodada da Taça Guanabara

  • Local: Estádio Kleber Andrade 
  • Data: 24 de fevereiro 
  • Horário: 17h30 

  • Ingressos: R$ 260,00 (inteira) - R$ 130,00 (meia) - R$ 130,00 + 1kg de alimento (meia solidária) 
  • Vendas on-line: ingressosa.com  

  • Pontos físicos: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari). Casa Do Torcedor (Reta da Penha) e Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória.

