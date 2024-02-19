15 mil ingressos vendidos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

O Vasco venceu o Botafogo por 4 a 2 na tarde deste domingo (18), no Nilton Santos. O resultado recolocou o Gigante da Colina no G-4, dois pontos à frente do Botafogo. Nas próximas duas rodadas, o time comandado por Ramón Diaz vai ter que fazer o dever de casa para se garantir nas semifinais do Carioca. E a torcida capixaba promete fazer a parte dela: 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Vasco e Volta Redonda, que acontece no sábado (24), às 17h30, no Kleber Andrade, em Cariacica.
Restam apenas 5 mil ingressos para a partida. A organização acredita que as entradas vão se esgotar nos próximos dias. Mas ainda dá tempo. Para acompanhar a partida o torcedor vai ter que desembolsar R$ 130,00 e 1 kg de alimento no ingresso solidário. Os ingressos estão à venda na internet, no site ingressosa.com. A comercialização das entradas nos pontos físicos acontece nos seguintes locais: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari), Casa do Torcedor (Reta da Penha), Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória).
Na última vez que o Vasco veio ao Espírito Santo, o Volta Redonda também foi o rival. Na partida válida pelo Campeonato Carioca, no dia 30 de janeiro de 2023, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 e frustrou a torcida capixaba que lotou o estádio.
Serviço
- Vasco x Volta Redonda - 10ª Rodada da Taça Guanabara
- Local: Estádio Kleber Andrade
- Data: 24 de fevereiro
- Horário: 17h30
- Ingressos: R$ 260,00 (inteira) - R$ 130,00 (meia) - R$ 130,00 + 1kg de alimento (meia solidária)
- Vendas on-line: ingressosa.com
- Pontos físicos: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari). Casa Do Torcedor (Reta da Penha) e Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória.