AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fundo do Poço

Fim de ano terrível para a CBF! Em crise, sem comando e agora sem Ancelotti

Renovação de contrato do técnico italiano com o Real Madrid põe fim a qualquer esperança de contar com o treinador na Seleção Brasileira, que no fim das contas perdeu um ano de trabalho

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 11:34

Públicado em 

29 dez 2023 às 11:34
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid
Carlo Ancelotti renovou seu vínculo como técnico do Real Madrid até 2026 Crédito: Divulgação
Carlo Ancelotti não será técnico da Seleção Brasileira. Na manhã desta sexta-feira (29), o Real Madrid oficializou a renovação do vínculo com o técnico italiano multicampeão, que agora tem contrato com o clube merengue até 2026. Com isso não há mais qualquer possibilidade do treinador assinar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a seleção canarinho na Copa do Mundo de 2026, como prometera a instituição máxima do futebol brasileiro.
O fim do sonho de contar com Ancelotti é a pá de cal no ano tenebroso da CBF. Instituição que atualmente está sob o comando de Jose Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que foi definido pela Justiça do Rio de Janeiro como interventor, já que Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF, uma vez que a eleição de 2022 foi anulada. Perdiz tem a missão de convocar novas eleições em breve.
Ou seja, o futebol brasileiro não tem comando. E isso não é de hoje, os últimos quatro presidentes da CBF foram afastados em envolvimentos com a justiça. Rogério Caboclo saiu por conta de acusação de assédio moral e sexual, Marco Polo del Nero foi banido do futebol, Jose Maria Marin foi preso e Ricardo Teixeira também foi banido do futebol.
O que muito aconteceu na história do futebol brasileiro é que os resultados em campo mascararam as crises políticas internas. Mas isso não acontece mais. Ednaldo Rodrigues, eleito em 2022, tinha a missão de reformular a Seleção Brasileira após mais um fracasso em Copa do Mundo. A demissão de Tite após a eliminação para a Croácia no Catar, e o desejo de contar com um grande treinador a nível mundial eram o trunfo do então presidente.
Mas em meio a uma negociação no mínimo suspeita, o dirigente chegou a dizer em agosto do ano passado que “Ancelotti já era realidade para a CBF”. Por outro lado, o técnico italiano nunca confirmou qualquer negociação. Como paliativo para aguardar a vinda do treinador, que só poderia assinar com a CBF em janeiro, Ednaldo primeiro apostou em Ramon Menezes, mas recuou após o treinador obter resultados ruins. Na sequência, em manobra arriscada, promoveu Fernando Diniz ao comando da Seleção, mas este também continuaria a ser técnico do Fluminense.
Resultado, Fernando Diniz não conseguiu fazer a Seleção jogar com excelência em seu famoso “Dinizismo” e acumulou resultados vexatórios. Hoje ninguém sabe quem é o técnico da Seleção, que viu um ano ser jogado no lixo. Não houve qualquer evolução. Muito pelo contrário, o cenário piorou bastante e um horizonte simplesmente não existe.

Veja Também

Manchester City nem precisou fazer força para golear o Fluminense

Rebeca Andrade e Marcus D’ Almeida faturam prêmio de melhores atletas do ano

Parque Olímpico: estrutura de primeira para atletas brilharem em Paris-2024

Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Política Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão prometem caminhar da Catedral de Vitória ao Parque da Prainha, em Vila Velha
Procura-se: quem vai representar o centro na eleição para governador?
Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta
Eleições presidenciais estão menos importantes que as estaduais em 2026
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados