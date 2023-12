Parque Olímpico: estrutura de primeira para atletas brilharem em Paris-2024

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) realizou nesta quinta-feira (14) o COB Summit, um evento que contou com palestras e uma visita ao Centro de Treinamento de alto rendimento, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, local onde os principais atletas do país estão se preparando para as Olimpíadas de Paris, em 2024. Estive lá e mostro um pouco dessa estrutura de primeira para vocês no vídeo acima.