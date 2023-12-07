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Duodecacampeão brasileiro! Palmeiras é premiado pela regularidade

Com cabeça fria e coração quente, o elenco do Palmeiras manteve um bom aproveitamento e se aproveitou da pipocada do Botafogo

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 23:53

Públicado em 

06 dez 2023 às 23:53
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
Endrick é um dos destaques do Palmeiras na temporada
Endrick é um dos destaques do Palmeiras na temporada Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras
Formalidades postas, o Palmeiras é duodecacampeão brasileiro! O empate em 1 a 1 com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), no Mineirão, foi apenas questão de cumprir tabela, o título já era real desde a vitória sobre o Fluminense no último domingo (3), no Allianz Parque.
É claro que a pipocada do Botafogo será para sempre lembrada quando lembrarmos do Brasileirão 2023, mas em uma competição de pontos corridos é impossível negar o mérito do campeão. O Palmeiras foi premiado pela regularidade e pela competência frente aos rivais.
Muito dos méritos do Palmeiras estão ligados ao técnico Abel Ferreira. Um treinador que consegue extrair o melhor de seu elenco e quer seu time competitivo mesmo nas situações adversas. Mesmo muitos pontos atrás do Botafogo, o Alviverde manteve ótimo nível de futebol e fazendo sua parte independentemente das adversidades.
Em campo, o experiente elenco conta com jogadores que foram fundamentais para o sucesso no fim: os laterais Mayke e Piquerez, o zagueiro Murilo, os meio-campistas Zé Rafael e Raphael Veiga e o atacante Endrick, fator responsável pela arrancada palmeirense na reta final do campeonato. Com apenas 17 anos, mas com muita maturidade para assumir um papel de protagonista neste recheado elenco. 
Há dez rodadas do fim, o Palmeiras era o quarto colocado do Brasileirão. Na época, conforme os matemáticos, o Alviverde precisava de vencer os dez jogos para ser campeão, o que sequer foi necessário. Nesse caminho, o Verdão ainda se deu ao luxo de perder uma partida, empatar outra e de nem precisar ganhar no jogo derradeiro. Se faltou força dos rivais no sprint final, sobrou fôlego ao time paulista.
O time campeão pode não ser lembrado por um grande craque, mas será eternamente lembrado pela força de seu coletivo, pela competência e pela regularidade, principal fator para ser campeão em uma competição por pontos corridos. Parabéns, Palmeiras!

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Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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