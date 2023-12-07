Duodecacampeão brasileiro! Palmeiras é premiado pela regularidade

Endrick é um dos destaques do Palmeiras na temporada Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras

É claro que a pipocada do Botafogo será para sempre lembrada quando lembrarmos do Brasileirão 2023, mas em uma competição de pontos corridos é impossível negar o mérito do campeão. O Palmeiras foi premiado pela regularidade e pela competência frente aos rivais.

Muito dos méritos do Palmeiras estão ligados ao técnico Abel Ferreira. Um treinador que consegue extrair o melhor de seu elenco e quer seu time competitivo mesmo nas situações adversas. Mesmo muitos pontos atrás do Botafogo, o Alviverde manteve ótimo nível de futebol e fazendo sua parte independentemente das adversidades.

Em campo, o experiente elenco conta com jogadores que foram fundamentais para o sucesso no fim: os laterais Mayke e Piquerez, o zagueiro Murilo, os meio-campistas Zé Rafael e Raphael Veiga e o atacante Endrick, fator responsável pela arrancada palmeirense na reta final do campeonato. Com apenas 17 anos, mas com muita maturidade para assumir um papel de protagonista neste recheado elenco.

Há dez rodadas do fim, o Palmeiras era o quarto colocado do Brasileirão. Na época, conforme os matemáticos, o Alviverde precisava de vencer os dez jogos para ser campeão, o que sequer foi necessário. Nesse caminho, o Verdão ainda se deu ao luxo de perder uma partida, empatar outra e de nem precisar ganhar no jogo derradeiro. Se faltou força dos rivais no sprint final, sobrou fôlego ao time paulista.