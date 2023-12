Duodecacampeão brasileiro! Palmeiras é premiado pela regularidade

Endrick é um dos destaques do Palmeiras na temporada. Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras

Formalidades postas, o Palmeiras é duodecacampeão brasileiro! O empate em 1 a 1 com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), no Mineirão, foi apenas questão de cumprir tabela, o título já era real desde a vitória sobre o Fluminense no último domingo (3), no Allianz Parque.



É claro que a pipocada do Botafogo será para sempre lembrada quando lembrarmos do Brasileirão 2023, mas em uma competição de pontos corridos é impossível negar o mérito do campeão. O Palmeiras foi premiado pela regularidade e pela competência frente aos rivais.

Muito dos méritos do Palmeiras estão ligados ao técnico Abel Ferreira. Um treinador que consegue extrair o melhor de seu elenco e quer seu time competitivo mesmo nas situações adversas. Mesmo muitos pontos atrás do Botafogo, o Alviverde manteve ótimo nível de futebol e fazendo sua parte independentemente das adversidades.

Em campo, o experiente elenco conta com jogadores que foram fundamentais para o sucesso no fim: os laterais Mayke e Piquerez, o zagueiro Murilo, os meio-campistas Zé Rafael e Raphael Veiga e o atacante Endrick, fator responsável pela arrancada palmeirense na reta final do campeonato. Com apenas 17 anos, mas com muita maturidade para assumir um papel de protagonista neste recheado elenco.

Há dez rodadas do fim, o Palmeiras era o quarto colocado do Brasileirão. Na época, conforme os matemáticos, o Alviverde precisava de vencer os dez jogos para ser campeão, o que sequer foi necessário. Nesse caminho, o Verdão ainda se deu ao luxo de perder uma partida, empatar outra e de nem precisar ganhar no jogo derradeiro. Se faltou força dos rivais no sprint final, sobrou fôlego ao time paulista.

O time campeão pode não ser lembrado por um grande craque, mas será eternamente lembrado pela força de seu coletivo, pela competência e pela regularidade, principal fator para ser campeão em uma competição por pontos corridos. Parabéns, Palmeiras!

