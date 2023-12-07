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Palmeiras empata com o Cruzeiro e é duodecacampeão brasileiro

Alviverde confirma o título na noite desta quarta-feira (6) e conquista o 12° troféu da principal competição do país

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 23:31

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

06 dez 2023 às 23:31
Endrick marcou o único gol da partida, que deu o título ao Palmeiras
Endrick marcou o único gol do Palmeiras na partida Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
É campeão! O Palmeiras empatou com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6) e conquistou o título do Campeonato Brasileiro. Com gol de Endrick, para o Alviverde, e Nikão, para o Cruzeiro, a partida terminou em 1 a 1, resultado que foi suficiente para confirmar a conquista do 12° título do clube paulista na competição.
Esse é o segundo título consecutivo do clube paulista na competição, pois também foi campeão em 2022. A disputa este ano estava entre três times na última rodada. Atlético Mineiro e Flamengo ainda tinham chances matemáticas de título. No entanto, o Alviverde confirmou o favoritismo e sacramentou a conquista.

O Jogo

O primeiro tempo começou com o Cruzeiro buscando mais o gol do que o Palmeiras. A equipe da casa tinha mais a posse, enquanto o visitante ficava mais retraído. Foram apenas três chances de gol para o Alviverde, que na terceira, abriu o placar com o jovem Endrick, que tem sido destaque nessa reta final. A Raposa até teve uma chance de empatar com Bruno Rodrigues e Matheus Pereira, mas parou em Weverton. 
No segundo tempo, a partida ficou mais aberta, com as duas equipes criando chances sem contra-ataques, que não resultaram em gols. O Cruzeiro tinha mais a iniciativa, pois estava atrás do placar e precisava marcar. Aos 35 minutos do segundo tempo, Nikão acertou um chute rasteiro dentro da área e empatou a partida. Mesmo com o empate, o Palmeiras garantiu seu 12° título ao apito final.

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