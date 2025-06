Seleção Brasileira

Brasil tem 100% de aproveitamento na Neo Química Arena

Brasil venceu todos os cinco jogos no estádio localizado na capital paulista e pode repetir roteiro de classificação para Copa na Neo Química Arena

A Seleção Brasileira tem a chance de conquistar nesta terça-feira (10) a classificação para a Copa do Mundo de 2026 no estádio onde garantiu a vaga para o último Mundial: a Neo Química Arena. Em caso de vitória sobre o Paraguai e de um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela, o Brasil assegura sua 23ª participação no torneio. >