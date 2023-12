Tudo ou nada

Saiba tudo que está em jogo na última rodada do Brasileirão

Campeonato Brasileiro chega ao seu capítulo final. O título é questão de detalhes, mas a última vaga na zona de rebaixamento e G-4 são as principais disputas

Palmeiras, Botafogo e Vasco estão em disputas importantes na última rodada do Brasileirão. (Cesar Greco/Palmeiras; Vítor Silva/Botafogo e Leandro Amorim/Vasco)

Após 8 meses de competição, o Campeonato Brasileiro chega ao seu último capítulo. Na noite desta quarta-feira (6), as equipes entram em campo para a 38° e derradeira rodada da competição, com muita coisa em disputa. Além das definições de título e G-4, a última vaga da zona do rebaixamento também está em jogo.

Apesar do Palmeiras ser o virtual campeão brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo ainda possuem chances, mesmo que remotas, de título. O Botafogo, que era o líder da competição, por enquanto está fora do G-4 e enfrenta o Internacional na última rodada. Além disso, Vasco, Bahia e Santos entram em campo pelo jogo da vida na Série A. Confira tudo que está em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Título

Palmeiras é o virtual campeão, mas Atlético Mineiro e Flamengo ainda possuem chances matemáticas de título. (Cesar Greco/Palmeiras; Pedro Souza/Atlético e Marcelo Cortes/CRF)

O Palmeiras é o virtual campeão brasileiro. Com 69 pontos, o Alviverde tem três pontos de vantagem para Atlético Mineiro e Flamengo, 2° e 3° colocados, respectivamente, e enfrenta o Cruzeiro já garantido na Série A. Além de tudo, o clube paulista pode ser campeão mesmo em caso de derrota.

Isso porque, caso Atlético e Flamengo vençam seus jogos e o Palmeiras perca, o primeiro critério de desempate ficará igual para todos (as equipes ficariam com 20 vitórias), fazendo com que o próximo critério, o saldo de gols, defina tudo. O problema (ou felicidade para os palmeirenses) é que a distância do saldo do Alviverde para os rivais é praticamente inalcançável. Os paulistas têm atualmente 31 de saldo, contra 23 dos mineiros e 15 dos cariocas.

Definição do G-4

Botafogo e Grêmio disputam a última vaga direta na Libertadores. (Vitor Silva/Botafogo e LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Não menos importante, a definição do G-4 também valerá muito na última rodada. O Botafogo, que liderou a maior parte da competição, atualmente está fora dos quatro primeiros colocados do campeonato. O Alvinegro está garantido na Libertadores, mas precisa ficar entre os quatro para se classificar direto para a fase de grupos.

O Glorioso está em 5° com 64 pontos, e disputa a vaga com Grêmio, 4° colocado com 65 pontos, Flamengo e Atlético Mineiro, 3° e 2°, respectivamente, ambos com 66 pontos. Para atingir o objetivo, o Botafogo precisa vencer o Internacional fora de casa, e contar com o tropeço de pelo menos um dos rivais.

Rebaixamento

Vasco, Santos e Bahia ainda lutam contra o rebaixamento. (Leandro Amorim/Vasco; Raul Baretta/ Santos FC e Felipe Oliveira/EC Bahia)

Por último, as torcidas de Vasco, Bahia e Santos vão ficar ligadas na tela da TV para acompanhar a última rodada com muita atenção. As três equipes lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que já tem América-MG, Coritiba e Goiás com a degola decretada. Resta uma vaga para o descenso.

No momento, a 17° posição está com o Bahia, com 41 pontos. Para a equipe baiana escapar, precisa vencer o Atlético Mineiro em casa, e torcer pelo tropeço de Vasco ou Santos. Já o Cruzmaltino e o Peixe jogam contra Red Bull Bragantino e Fortaleza, respectivamente, precisando apenas de uma vitória para garantirem mais um ano disputando a Série A.

Tabela em tempo real

