Vasco perde para o Grêmio em noite de despedida de Suárez

Suárez garantiu a vitória do Grêmio sobre o Vasco e se emocionou com despedida da Arena Crédito: Maxi Franzoi/AGIF

O Grêmio venceu o Vasco, neste domingo (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suárez se despediu da Arena do Grêmio marcando o gol da vitória tricolor por 1 a 0. O Vasco vai bastante ameaçado para a última rodada, com apenas 42 pontos. A equipe de Renato Gaúcho, por sua vez, chegou aos 64.

Apesar do triunfo, o Grêmio não tem mais chances de título após a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense mais cedo. O Cruz-maltino terá jogo decisivo em São Januário contra o Bragantino, na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília), pela 38ª rodada. Já o Grêmio encara o Fluminense no Maracanã, no mesmo dia e horário — todos os jogos do certame acontecerão ao mesmo tempo.

O Jogo

O Grêmio iniciou em cima. No primeiro lance de perigo do jogo, aos 7 minutos, Suárez recebeu de Ferreira, deu uma linda caneta em Léo, e finalizou pela rede do lado de fora. O uruguaio seguiu ativo no jogo e, aos 22, passou para Reinaldo, que chutou perto da meta adversária.

Vasco revidou. Apesar do sufoco, os visitantes não ficaram totalmente recuados e atacaram pelos lados, principalmente via contra-ataque. Gabriel Pec teve a melhor oportunidade vascaína, aos 18, quando invadiu a área, saiu na frente de Caique e teve o passe cortado.

Suárez atacou de "garçom" e teve gol impedido. Com 34 minutos de primeiro tempo, Suárez cobrou falta para o meio da área, Rodrigo Ely apareceu livre e testou para o fundo das redes. Porém, o camisa 5 estava em posição irregular, conforme revisão do VAR.

1x0: Grêmio abriu o placar com Suárez. Só podia ser ele. Assim que o segundo tempo se iniciou, Nathan Fernandes arrancou pela direita e ajeitou para o camisa 9 bater de chapa, da entrada da área, no canto de Léo Jardim.

Depois de levar gol, o Vasco foi em busca do resultado. Vegetti e Pec foram os mais acionados, e o argentino chegou a quase marcar aos 9 minutos, com um cabeceio que passou rente à trave.