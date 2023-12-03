Botafogo fica no empate com o Cruzeiro e dá adeus para as chances de título

Com o empate diante do Cruzeiro, Botafogo fica há 10 jogos sem vencer Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Cruzeiro empataram em 0 a 0 na noite deste domingo (3), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo está matematicamente fora da disputa pelo título brasileiro. Além disso, com a vitória do Grêmio, a equipe também deixou o G-4 do Brasileirão.

Ao final do jogo, a torcida do Botafogo não poupou vaias ao time. O Botafogo chegou a marca de 10 jogos sem vitória no Brasileirão.

A equipe também não vence sob seus domínios desde o dia 27/08, há mais de três meses, quando derrotou o Bahia.

O Botafogo é o 5º colocado com 64 pontos, um a menos que o Grêmio, primeiro time no G-4.

Por outro lado, o empate garantiu a permanência do Cruzeiro na primeira divisão. A equipe é a 14ª colocada com 46 pontos e contou com a ajuda do América, que venceu o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento.

Na última rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (6), o Botafogo visita o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cruzeiro recebe o Palmeiras no Mineirão

O jogo

Os primeiros 15 minutos da partida foram pouco movimentados e equilibrados. O Cruzeiro ficou mais com a bola, mas não conseguia chegar dentro da área. Por outro lado, o Botafogo tentava explorar as jogadas pelo lado do campo, mas não obteve sucesso.

O jogo não mudou muito após os 15 minutos. O Botafogo teve apenas uma finalização ao gol com Tiquinho Soares, mas, após isso, não conseguiu criar muitas oportunidades. Por sua vez, o Cruzeiro manteve o controle do meio-campo, mas não teve uma chance clara.

O segundo tempo começou mais aberto do que o primeiro. Tiago Nunes colocou mais um atacante no time tentando deixar a equipe mais ofensiva. No entanto, o Botafogo teve dificuldades para criar e as melhores chances foram do Cruzeiro, que soube se defender.