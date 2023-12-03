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Emoção

Filipe Luís e Rodrigo Caio são homenageados em última partida diante da torcida

Dupla histórica do Flamengo não irá renovar o contrato e deixa o Rubro-Negro ao fim da temporada; zagueiro segue carreira em outro clube, enquanto lateral deixará os gramados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2023 às 18:43

Publicado em 03 de Dezembro de 2023 às 18:43

Filipe Luís e Rodrigo Caio fizeram a história com a camisa do Flamengo, conquistando diversos títulos desde 2019
Filipe Luís e Rodrigo Caio fizeram a história com a camisa do Flamengo, conquistando diversos títulos desde 2019 Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Filipe Luís e Rodrigo Caio foram homenageados pelo Flamengo na despedida dos dois do Maracanã. Ambos vão deixar o clube neste mês.
A dupla tirou foto com todas as taças no gramado e recebeu uma placa comemorativa como homenagem. Eles conquistaram 10 títulos desde 2019.
Filipe Luís e Rodrigo Caio foram homenageados e posaram ao lado dos troféus que conquistaram no Flamengo
Filipe Luís e Rodrigo Caio foram homenageados e posaram ao lado dos troféus que conquistaram no Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Gabigol chorou no banco de reservas enquanto a torcida homenageava a dupla. Houve mosaico com "fizeram história", além de dois 3D com fotos deles.
Filipe recebeu abraço de laterais históricos do Fla. Júnior Maestro e Athirson estiveram ao lado do jogador e tiraram foto com uma camisa de 1981.
O lateral foi o primeiro a subir para o gramado antes do aquecimento. Ele deu vários abraços fortes em membros da diretoria e familiares.
Rodrigo também foi celebrado. Companheiros que subiram como ele para o aquecimento pararam para aplaudir.
O zagueiro não terá o contrato renovado pelo Flamengo. Filipe decidiu se aposentar e deve trabalhar no clube em 2024.
Os dois tiveram a imagem estampada no ingresso e em copos, além de receberem um patch especial na camisa.
A torcida colocou Filipe Luís e o pai no mosaico especial para o lateral no setor norte. No sul, Rodrigo Caio apareceu com a taça da Libertadores.

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