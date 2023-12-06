Confira onde assistir aos jogos da última rodada do Brasileirão

Quarta-feira (2)
- Goiás x América-MG
Local: Serrinha, Goiânia-GO
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Grêmio
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
- Vasco x Bragantino
Local: São januário, Rio de Janeiro (RJ)
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta (ES) e Premiere
- São Paulo x Flamengo
Local: Morumbi, São Paulo (SP)
Horário: 21h30
Transmissão: SporTV 3 e Premiere
- Santos x Fortaleza
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
- Cruzeiro x Palmeiras
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Horário: 21h30
Transmissão: SporTV e Premiere
- Internacional x Botafogo
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Corinthians
Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
- Bahia x Atlético-MG
Local: Fonte Nova
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Athletico-PR
Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
Horário: 21h30
Transmissão: Premiere