AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da última rodada do Brasileirão
De hoje não passa!

Confira onde assistir aos jogos da última rodada do Brasileirão

Dez jogos acontecem na noite desta quarta-feira (5). Saiba em qual canal vai passar cada partida

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2023 às 02:00
Palmeiras é o virtual campeão, mas Atlético Mineiro e Flamengo ainda possuem chances matemáticas de título
Palmeiras é o virtual campeão, mas Atlético Mineiro e Flamengo ainda possuem chances matemáticas de título Crédito: Cesar Greco/Palmeiras; Pedro Souza/Atlético e Marcelo Cortes/CRF

Quarta-feira (2)

  • Goiás x América-MG
    Local:     Serrinha, Goiânia-GO
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Grêmio
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere 

  • Vasco x Bragantino 
    Local: São januário, Rio de Janeiro (RJ) 
    Horário: 21h30 
    Transmissão: TV Gazeta (ES) e Premiere 

  • São Paulo x Flamengo 
    Local: Morumbi, São Paulo (SP) 
    Horário: 21h30 
    Transmissão: SporTV 3  e Premiere 

  • Santos x Fortaleza 
    Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
    Horário: 21h30 
    Transmissão: Premiere 

  • Cruzeiro x Palmeiras 
    Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG) 
    Horário: 21h30 
    Transmissão: SporTV e Premiere 

  • Internacional x Botafogo 
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS) 
    Horário: 21h30 
    Transmissão: Premiere 

  • Coritiba x Corinthians
    Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere 

  • Bahia x Atlético-MG 
    Local: Fonte Nova 
    Horário: 21h30 
    Transmissão: Premiere 

  • Cuiabá x Athletico-PR 
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT) 
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere

Veja Também

Roteiro do Brasileirão é imprevisível e testa a saúde do torcedor

Na reta final, entenda as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

Com número de jogos igualados, veja como fica a matemática do Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Militar em Guarapari
Polícia apreende quase R$ 800 mil em drogas em condomínio em Guarapari
Imagem de destaque
Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram
Imagem de destaque
Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados