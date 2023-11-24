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Com número de jogos igualados, veja como fica a matemática do Brasileirão

Campeonato tem disputas abertas nas duas pontas da tabela. Palmeiras, Botafogo e Flamengo estão embolados na luta pelo título. Na parte de baixo da tabela, nove clubes correm risco de rebaixamento

Públicado em 

24 nov 2023 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Palmeiras, Botafogo e Palmeiras embolados na briga pelo título do Brasileirão
Palmeiras, Botafogo e Palmeiras embolados na briga pelo título do Brasileirão Crédito: Cesar Greco/Palmeiras, Vitor Silva/Botafogo e Thiago Ribeiro/AGIF
O Brasileirão 2023 finalmente está em sua reta final. Não há mais margem de erro. Quem falhar agora pode perder o título, deixar de garantir uma vaga em competição continental ou até mesmo ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. 
Agora com o número de jogos igualados, faltam apenas quatro partidas para cada equipe. Os objetivos estão totalmente claros e a disputa aberta nas duas pontas da tabela. A única certeza até aqui é que o América-MG já está rebaixado. No restante, podemos ter certeza que vai ter emoção até o fim. Vamos aos números, conforme o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Chances de título do Brasileirão

  • Palmeiras: 51%
  • Botafogo: 22%
  • Flamengo: 12% 
  • Grêmio: 8%
  • Bragantino: 5%
  • Atlético-MG: 2%
  • Próximos adversários

  • Palmeiras: Fortaleza (F), América-MG (C), Fluminense (C) e Cruzeiro (F). 
  • Botafogo: Santos (C), Coritiba (F), Cruzeiro (C) e Internacional (F)
  • Flamengo: América-MG (F), Atlético-MG (C), Cuiabá (C) e São Paulo (F)

Chances de G-4 (Vaga direta na Libertadores)

  • Palmeiras: 95%
  • Botafogo: 86%
  • Flamengo: 68%
  • Grêmio: 62%
  • Bragantino: 58%
  • Atlético-MG: 31%

Possibilidades de ser rebaixado para a Série B 

  • América-MG: 100% (Já matematicamente rebaixado)
  • Coritiba: 99%
  • Goiás: 95%
  • Bahia: 58%
  • Cruzeiro: 18%
  • Vasco: 15% 
  • Santos: 7%
  • Internacional: 5%
  • Corinthians: 2%
  • Fortaleza: 1%

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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