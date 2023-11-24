Com número de jogos igualados, veja como fica a matemática do Brasileirão

O Brasileirão 2023 finalmente está em sua reta final. Não há mais margem de erro. Quem falhar agora pode perder o título, deixar de garantir uma vaga em competição continental ou até mesmo ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Agora com o número de jogos igualados, faltam apenas quatro partidas para cada equipe. Os objetivos estão totalmente claros e a disputa aberta nas duas pontas da tabela. A única certeza até aqui é que o América-MG já está rebaixado. No restante, podemos ter certeza que vai ter emoção até o fim. Vamos aos números, conforme o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.