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Garoto anuncia festival com show de Léo Santana e bandas do Espírito Santo

Evento vai acontecer no Kleber Andrade no dia 25 de novembro. Além do cantor baiano, Casaca, Macucos, Regional da Nair e outras atrações vão abrilhantar a festa

Públicado em 

17 nov 2023 às 17:19
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O cantor Léo Santana em live transmitida de Gurapari (ES)
O cantor Léo Santana já brilhou em vários shows no ES Crédito: Alisson Demetrio
Lembram do show do Léo Santana que ia acontecer após à 32ª Dez Milhas, em setembro, mas acabou adiado? Vai rolar! E vai rolar com muito mais atrações. A Chocolates Garoto anunciou na tarde desta sexta-feira (17), o Festival Garoto, que vai acontecer no dia 25 de novembro (sábado), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O evento traz o show do cantor baiano e de vários artistas capixabas.
Após o grande interesse do público em participar do show de encerramento da corrida Dez Milhas Garoto, a marca decidiu reunir bandas regionais e transformar a atração em um grande festival de música e cultura. Com shows das bandas: Casaca, Macucos e Regional da Nair, o dia será repleto de atrações musicais.
Os participantes da 32ª edição da Dez Milhas Garoto e as pessoas que já haviam adquirido os convites têm acesso garantido ao evento. Basta acessar a plataforma Zig.tickets e resgatar o ingresso válido. Todos receberão comunicado via e-mail para realizar esse resgate, que deve ser feito até as 12h do dia 20 de novembro. Nessa mesma data (20), após às 12h, um novo lote será aberto para a população geral, que também poderá resgatar o ingresso através da mesma plataforma. 
Terão acesso ao show os 13 mil corredores que participaram da prova, cerca de 2 mil colaboradores da Chocolates Garoto, 2.500 pessoas que adquiriram o ingresso para o evento que aconteceria em setembro. Aproximadamente 17.513 pessoas já estão garantidas no evento. A organização do Festival Garoto não confirmou a quantidade de ingressos que serão disponibilizados para o público em geral neste novo lote que será liberado no dia 20 de novembro, após às 12h. Mas adiantou que não vai utilizar toda a capacidade do Kleber Andrade.
“É com imensa alegria que convidamos toda a população capixaba a se reunir conosco neste evento tão aguardado. Será um momento único para prestigiar bandas regionais incríveis e o talentoso cantor Léo Santana. Estamos muito felizes em realizar pela primeira vez esse festival que marca os 94 anos da Garoto no Espírito Santo”, declara Marcos Freitas, gerente de Marketing da Chocolates Garoto.
Reforçando seu compromisso social com o Espírito Santo, a Nestlé convida os participantes do festival a contribuírem com 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, no Espírito Santo. O programa é a maior rede nacional de bancos de alimentos. Na entrada do evento, será montada uma estrutura para receber as doações.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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