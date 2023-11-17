Garoto anuncia festival com show de Léo Santana e bandas do Espírito Santo

O cantor Léo Santana já brilhou em vários shows no ES Crédito: Alisson Demetrio

Após o grande interesse do público em participar do show de encerramento da corrida Dez Milhas Garoto, a marca decidiu reunir bandas regionais e transformar a atração em um grande festival de música e cultura. Com shows das bandas: Casaca, Macucos e Regional da Nair, o dia será repleto de atrações musicais.

Os participantes da 32ª edição da Dez Milhas Garoto e as pessoas que já haviam adquirido os convites têm acesso garantido ao evento. Basta acessar a plataforma . Basta acessar a plataforma Zig.tickets e resgatar o ingresso válido . Todos receberão comunicado via e-mail para realizar esse resgate, que deve ser feito até as 12h do dia 20 de novembro. Nessa mesma data (20), após às 12h, um novo lote será aberto para a população geral, que também poderá resgatar o ingresso através da mesma plataforma.

Terão acesso ao show os 13 mil corredores que participaram da prova, cerca de 2 mil colaboradores da Chocolates Garoto, 2.500 pessoas que adquiriram o ingresso para o evento que aconteceria em setembro. Aproximadamente 17.513 pessoas já estão garantidas no evento. A organização do Festival Garoto não confirmou a quantidade de ingressos que serão disponibilizados para o público em geral neste novo lote que será liberado no dia 20 de novembro, após às 12h. Mas adiantou que não vai utilizar toda a capacidade do Kleber Andrade.

“É com imensa alegria que convidamos toda a população capixaba a se reunir conosco neste evento tão aguardado. Será um momento único para prestigiar bandas regionais incríveis e o talentoso cantor Léo Santana. Estamos muito felizes em realizar pela primeira vez esse festival que marca os 94 anos da Garoto no Espírito Santo”, declara Marcos Freitas, gerente de Marketing da Chocolates Garoto.