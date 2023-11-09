Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba chega à sua 4ª edição no Kleber Andrade

O formato da partida será "Estrelas Nacionais" x "Estrelas Capixabas", onde de um lado estarão os jogadores que representaram o Espírito Santo fora do estado e até do país. São os casos de Rodrigo César, Estevão, Maycon (campeão mundial pelo Inter em 2006 e radicado no ES); além de Bruno Xavier, Bruno Malias, Rafinha Stocco, Duda e Camillo Neves, do beach soccer.
E do outro irão jogar os atletas que escreveram seus nomes na história do futebol capixaba como Léo Oliveira, Ronicley, Joelson, Rael, Pepeta, Felipe, Sorriso, Hélder, Lewis, Wedson Pipoca, Matheus Bidick, Lambiru, Marcelo Pelé, Zé Gatinha, Gugu, Carlos Vitor, Andrezinho, entre outros.
Os eventos são organizados por Charles Costa, da CGH Eventos, e Everaldo Matrix, da Matrix Eventos. A iniciativa tem o apoio da Rede Gazeta.
Com caráter beneficente, o evento irá arrecadar alimentos para doá-los a instituições de caridade capixabas. Por conta disso, a entrada será 2kg de alimentos não-perecíveis.
As obras sociais que serão agraciadas são a APAE, de Vila Velha; a Tons de Amoras, do bairro Jabaeté; e a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECAS), ambas também de Vila Velha. Outras instituições de caridade devem ser incluídas nos próximos dias.