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Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba chega à sua 4ª edição no Kleber Andrade

Evento será a preliminar do Racha do Maneirinho, no dia 12 de dezembro. Marcelo Pelé, Ronicley, Edinho, Léo Oliveira, Bruno Xavier, Bruno Malias,Duda e Camillo Neves estão confirmados no evento

Públicado em 

09 nov 2023 às 18:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Joelson, Ronicley e Léo Oliveira estarão presentes no jogo das estrelas
Joelson, Ronicley e Léo Oliveira estarão presentes no jogo das estrelas Crédito: Rafael Chaves/Serra, Rio Branco/Divulgação e Henrique Montovanelli/Desportiva
No dia 12 de dezembo, o Kleber Andrade vai receber o Racha do Maneirinho, jogo beneficente que vai contar com a participação de artistas e estrelas capixaba. Mas esse não será o único evento do dia. Na preliminar do evento acontecerá o tradicional "Jogo das Estrelas do Futebol Capixaba", que chega à sua 4ª edição. A partida festiva, que vai reunir a nata do futebol capixaba e que vai contar com os melhores atletas nascidos ou radicados no Espírito Santo, tem previsão de início para às 18h.
O formato da partida será "Estrelas Nacionais" x "Estrelas Capixabas", onde de um lado estarão os jogadores que representaram o Espírito Santo fora do estado e até do país. São os casos de Rodrigo César, Estevão, Maycon (campeão mundial pelo Inter em 2006 e radicado no ES); além de Bruno Xavier, Bruno Malias, Rafinha Stocco, Duda e Camillo Neves, do beach soccer.
E do outro irão jogar os atletas que escreveram seus nomes na história do futebol capixaba como Léo Oliveira, Ronicley, Joelson, Rael, Pepeta, Felipe, Sorriso, Hélder, Lewis, Wedson Pipoca, Matheus Bidick, Lambiru, Marcelo Pelé, Zé Gatinha, Gugu, Carlos Vitor, Andrezinho, entre outros.
Os eventos são organizados por Charles Costa, da CGH Eventos, e Everaldo Matrix, da Matrix Eventos. A iniciativa tem o apoio da Rede Gazeta. 

Ingressos

Com caráter beneficente, o evento irá arrecadar alimentos para doá-los a instituições de caridade capixabas. Por conta disso, a entrada será 2kg de alimentos não-perecíveis.
As obras sociais que serão agraciadas são a APAE, de Vila Velha; a Tons de Amoras, do bairro Jabaeté; e a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECAS), ambas também de Vila Velha. Outras instituições de caridade devem ser incluídas nos próximos dias.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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