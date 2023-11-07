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Fim de ano

MC Maneirinho, Negrete, Djonga e cia agitam futebol dos artistas no Kleber Andrade

Famoso "Racha do Maneirinho" chega com tudo no Klebão, em dezembro. Nego do Borel, De La Cruz, Alemão do Forró, Krystian Kymerson, Yamaguchi Falcão, Mario Bonela e outros grandes nomes já estão confirmados no evento

Públicado em 

07 nov 2023 às 16:11
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

MC Maneirinho, Negrete e Djonga vão participar de partida beneficente no Kleber Andrade
MC Maneirinho, Negrete e Djonga vão participar de partida beneficente no Kleber Andrade Crédito: Instagram/Reprodução
Pela primeira vez no Espírito Santo, o famoso "Racha do Maneirinho" vai desembarcar no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No dia 12 de dezembro, a partir das 20h, grandes nomes do trap, rap, funk, além de influenciadores vão enfrentar um time de estrelas capixabas.
Entre os artistas que serão convidados no Rio de Janeiro para participar da partida estão: MC Maneirinho, Djonga (que vem de Minas Gerais), Poze do Rodo (a confirmar), Nego do Borel, De La Cruz, MC Daniel (a confirmar), MC Tikão, DJ Sexy Love, MC Smith, MC Max, MC Vitinho, DJ Maia e Leandro, entre outros. Além deles, influenciadores digitais como Negrete e Xurrasco também estão na lista do racha.
Do outro lado, está sendo recrutada uma verdadeira seleção capixaba, formada por jogadores de futebol, cantores e personalidades da mídia. Os MC's JV de Vila Velha e KN de VV "puxam o bonde", que também será formado pelo cantor Alemão do Forró, o influencer Anderson Nunes (Marloko Capixaba), o surfista Krystian Kymerson, o boxeador Yamaguchi Falcão, e o jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta.
Entre os jogadores profissionais, serão convidados e devem marcar presença: David (São Paulo), Lincoln (ex-Flamengo, do Vissel Kobe-JPN), os laterais Juninho Capixaba (Bragantino), Sidcley (Pas Lamia-GRE) e Hayner (Coritiba), o zagueiro Messias (Santos), o meia-atacante Jhon Jhon (Palmeiras), o ex-goleiro Carlos Germano (Vasco), o ex-zagueiro Thiago Martinelli (Vasco e São Caetano) e o ex-lateral Fabinho Capixaba (Palmeiras), entre outros.  
Os eventos são organizados por Charles Costa, da CGH Eventos, e Everaldo Matrix, da Matrix Eventos. A iniciativa tem o apoio da Rede Gazeta.

Imagens da última edição do Racha do Maneirinho

Ingressos

Com caráter beneficente, o evento irá arrecadar alimentos para doá-los a instituições de caridade capixabas. Por conta disso, a entrada será 2kg de alimentos não-perecíveis.
As obras sociais que serão agraciadas são a Apae, de Vila Velha; a Tons de Amoras, do bairro Jabaeté; e a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Abecas), ambas também de Vila Velha. Outras instituições de caridade devem ser incluídas nos próximos dias.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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