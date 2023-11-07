MC Maneirinho, Negrete, Djonga e cia agitam futebol dos artistas no Kleber Andrade

MC Maneirinho, Negrete e Djonga vão participar de partida beneficente no Kleber Andrade Crédito: Instagram/Reprodução

Pela primeira vez no Espírito Santo, o famoso "Racha do Maneirinho" vai desembarcar no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No dia 12 de dezembro, a partir das 20h, grandes nomes do trap, rap, funk, além de influenciadores vão enfrentar um time de estrelas capixabas.

Entre os artistas que serão convidados no Rio de Janeiro para participar da partida estão: MC Maneirinho, Djonga (que vem de Minas Gerais), Poze do Rodo (a confirmar), Nego do Borel, De La Cruz, MC Daniel (a confirmar), MC Tikão, DJ Sexy Love, MC Smith, MC Max, MC Vitinho, DJ Maia e Leandro, entre outros. Além deles, influenciadores digitais como Negrete e Xurrasco também estão na lista do racha.

Do outro lado, está sendo recrutada uma verdadeira seleção capixaba, formada por jogadores de futebol, cantores e personalidades da mídia. Os MC's JV de Vila Velha e KN de VV "puxam o bonde", que também será formado pelo cantor Alemão do Forró, o influencer Anderson Nunes (Marloko Capixaba), o surfista Krystian Kymerson, o boxeador Yamaguchi Falcão, e o jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta.

Entre os jogadores profissionais, serão convidados e devem marcar presença: David (São Paulo), Lincoln (ex-Flamengo, do Vissel Kobe-JPN), os laterais Juninho Capixaba (Bragantino), Sidcley (Pas Lamia-GRE) e Hayner (Coritiba), o zagueiro Messias (Santos), o meia-atacante Jhon Jhon (Palmeiras), o ex-goleiro Carlos Germano (Vasco), o ex-zagueiro Thiago Martinelli (Vasco e São Caetano) e o ex-lateral Fabinho Capixaba (Palmeiras), entre outros.

Os eventos são organizados por Charles Costa, da CGH Eventos, e Everaldo Matrix, da Matrix Eventos. A iniciativa tem o apoio da Rede Gazeta.

Imagens da última edição do Racha do Maneirinho

Ingressos

Com caráter beneficente, o evento irá arrecadar alimentos para doá-los a instituições de caridade capixabas. Por conta disso, a entrada será 2kg de alimentos não-perecíveis.