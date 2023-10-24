Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Matemática do Brasileirão

Calculadora na mão: Botafogo é o favorito, mas rivais podem sonhar com a taça

Confira as chances de títulos de Botafogo, Bragantino, Flamengo e até mesmo do Palmeiras, de acordo com os matemáticos

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 02:00

Públicado em 

24 out 2023 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Botafogo, Bragantino e Flamengo possuem chances de título do Brasileirão
Botafogo, Bragantino e Flamengo possuem chances de título do Brasileirão Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino, Vitor Silva/Botafogo e Conmebol/Divulgação
A dez rodadas do fim, o Campeonato Brasileiro chega à reta final recheado de emoção. As disputas estão quentes nas duas pontas da tabela, mas hoje vamos nos concentrar na parte de cima, onde o Botafogo, que parecia inalcançável, agora vê o segundo colocado a sete pontos de distância. 
Até o fim da competição, 30 pontos estarão em disputa para cada time, e podem ter certeza que cada jogo a partir de agora vira uma grande decisão. E nenhum time terá vida fácil, afinal, até o lanterna América-MG tem vendido muito caro os seus jogos, e pode roubar pontos importantes dos seus adversários nesses últimos jogos. 
Restam quatro equipes na luta pelo título do Campeonato Brasileiro 2023: o líder Botafogo, com 59 pontos, o vice-líder Bragantino, com 52 pontos,Flamengo, com 50 pontos, e Palmeiras, com 47 pontos conquistados. De acordo com o site Infobola, do matemático, Tristão Garcia, as chances de título se apresentam na seguinte forma:
  • Botafogo:  85%
  • Bragantino: 10%
  • Flamengo: 3%
  • Palmeiras: 2%
Nos cálculo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), das dez partidas restantes, o Botafogo precisa acumular 5 vitórias e 2 empates para assegurar o título. Já o Bragantino, precisa alcançar 8 vitórias e um empate. Ainda segundo a instituição de ensino, o Flamengo, se quiser sonhar, não pode mais perder: precisa vencer 8 jogos e empatar 2. Já o Palmeiras precisa vencer todos os seus 10 jogos. 

Botafogo

O Botafogo possui alguns jogos-chave para chegar ao título. O Glorioso vai receber Cuiabá, Santos e Cruzeiro no Nilton Santos, onde é praticamente imbatível. Vai enfrentar o Curitiba, provavelmente já rebaixado, na penúltima rodada. E no meio do caminho ainda tem o clássico contra o Vasco, que segue na briga contra o rebaixamento. Entre os desafios mais difíceis estão o confronto direto contra o Bragantino, Palmeiras e Grêmio. O Fogão é o grande favorito a levantar a taça do campeonato. 

Bragantino

Adversário mais próximo na caça ao líder, o Bragantino tem a seu favor os confrontos diretos contra Botafogo e Flamengo. Ou seja, o próprio clube terá a chance de tirar os pontos dos rivais. Os três últimos jogos do Braga serão contra Fortaleza, que se for campeão da Sul-Americana terá zero interesse no campeonato, Curitiba, provavelmente já rebaixado, e Vasco. Ou seja, Se o Massa Bruta conseguir chegar vivo na disputa na 36ª rodada na disputa, vai ficar complicado para os rivais, que serão obrigados a não desperdiçar nenhum ponto. 

Flamengo

Praticamente o último adversário com chances reais de título, o Flamengo não pode mais se dar ao luxo de perder, no máximo empatar dois jogos. Entretanto, não perder é a especialidade do técnico Tite. Seu currículo mostra que suas equipes possuem pouquìssimas derrotas. Em dois jogos no comando do Rubro-Negro, venceu as duas partidas e seu time nem sofreu gol. Então, o Flamengo pode se permitir sonhar. 
Porém, para manter o sonho vivo, o Flamengo terá que vencer rivais importantes e que estarão na disputa por objetivos importantes no campeonato. O Rubro-Negro tem pelo caminho Grêmio, Bragantino(briga pelo título), Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense. Os jogos teoricamente mais fáceis serão contra Santos, América-MG e Cuiabá. A vida do Rubro-Negro não será fácil. 

Palmeiras

Por último e com as menores chances de título, o Palmeiras precisa de um milagre. Tem que vencer todos os seus jogos e secar os rivais. Uma ingrata missão impossível. Botafogo, Flamengo, Athletico-PR e Fluminense são algumas das pedreiras em que o Verdão não poderá sequer tropeçar. Ou seja, é melhor pensar em assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Veja Também

Seleção tem crise de identidade e sofre choque de realidade do Uruguai

Flamengo aposta no pragmatismo e na eficiência de Tite para recuperar o time

Fluminense de Fernando Diniz tem fome de conquistar a glória eterna

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados