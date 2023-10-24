Calculadora na mão: Botafogo é o favorito, mas rivais podem sonhar com a taça

Botafogo, Bragantino e Flamengo possuem chances de título do Brasileirão Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino, Vitor Silva/Botafogo e Conmebol/Divulgação

A dez rodadas do fim, o Campeonato Brasileiro chega à reta final recheado de emoção. As disputas estão quentes nas duas pontas da tabela, mas hoje vamos nos concentrar na parte de cima, onde o Botafogo, que parecia inalcançável, agora vê o segundo colocado a sete pontos de distância.

Até o fim da competição, 30 pontos estarão em disputa para cada time, e podem ter certeza que cada jogo a partir de agora vira uma grande decisão. E nenhum time terá vida fácil, afinal, até o lanterna América-MG tem vendido muito caro os seus jogos, e pode roubar pontos importantes dos seus adversários nesses últimos jogos.

Restam quatro equipes na luta pelo título do Campeonato Brasileiro 2023: o líder Botafogo, com 59 pontos, o vice-líder Bragantino, com 52 pontos,Flamengo, com 50 pontos, e Palmeiras, com 47 pontos conquistados. De acordo com o site Infobola, do matemático, Tristão Garcia, as chances de título se apresentam na seguinte forma:

Botafogo: 85%

85% Bragantino: 10%

10% Flamengo: 3%

3% Palmeiras: 2%

Nos cálculo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), das dez partidas restantes, o Botafogo precisa acumular 5 vitórias e 2 empates para assegurar o título. Já o Bragantino, precisa alcançar 8 vitórias e um empate. Ainda segundo a instituição de ensino, o Flamengo, se quiser sonhar, não pode mais perder: precisa vencer 8 jogos e empatar 2. Já o Palmeiras precisa vencer todos os seus 10 jogos.

Botafogo

O Botafogo possui alguns jogos-chave para chegar ao título. O Glorioso vai receber Cuiabá, Santos e Cruzeiro no Nilton Santos, onde é praticamente imbatível. Vai enfrentar o Curitiba, provavelmente já rebaixado, na penúltima rodada. E no meio do caminho ainda tem o clássico contra o Vasco, que segue na briga contra o rebaixamento. Entre os desafios mais difíceis estão o confronto direto contra o Bragantino, Palmeiras e Grêmio. O Fogão é o grande favorito a levantar a taça do campeonato.

Bragantino

Adversário mais próximo na caça ao líder, o Bragantino tem a seu favor os confrontos diretos contra Botafogo e Flamengo. Ou seja, o próprio clube terá a chance de tirar os pontos dos rivais. Os três últimos jogos do Braga serão contra Fortaleza, que se for campeão da Sul-Americana terá zero interesse no campeonato, Curitiba, provavelmente já rebaixado, e Vasco. Ou seja, Se o Massa Bruta conseguir chegar vivo na disputa na 36ª rodada na disputa, vai ficar complicado para os rivais, que serão obrigados a não desperdiçar nenhum ponto.

Flamengo

Praticamente o último adversário com chances reais de título, o Flamengo não pode mais se dar ao luxo de perder, no máximo empatar dois jogos. Entretanto, não perder é a especialidade do técnico Tite. Seu currículo mostra que suas equipes possuem pouquìssimas derrotas. Em dois jogos no comando do Rubro-Negro, venceu as duas partidas e seu time nem sofreu gol. Então, o Flamengo pode se permitir sonhar.

Porém, para manter o sonho vivo, o Flamengo terá que vencer rivais importantes e que estarão na disputa por objetivos importantes no campeonato. O Rubro-Negro tem pelo caminho Grêmio, Bragantino(briga pelo título), Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense. Os jogos teoricamente mais fáceis serão contra Santos, América-MG e Cuiabá. A vida do Rubro-Negro não será fácil.

Palmeiras