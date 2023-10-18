Seleção tem crise de identidade e sofre choque de realidade do Uruguai

É claro que para entender a dinâmica de Diniz é necessário tempo e treinamento. O que o técnico não terá, e assumiu a Seleção já ciente disso. Então ele é o responsável, por exemplo, por Vinícius Junior, um jogador que precisa de espaço para arrancar em velocidade, ser obrigado a jogar encaixotado em um amontoado de jogadores de sua equipe e ainda sofrendo uma forte marcação. Não vai funcionar nunca. Esse é só um exemplo tático entre tantas observações que poderiam ser feitas no time que é um deserto de ideias.