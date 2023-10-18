Seleção tem crise de identidade e sofre choque de realidade do Uruguai

Não será da noite para o dia que a Seleção Brasileira encontrará um caminho, após seis anos e meio sob o comando de Tite. Mas não é por isso que o nível tem que baixar tanto. Após um início animador
, o time de Fernando Diniz sofreu um choque de realidade nas últimas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em crise de identidade, o elenco, que boa parte é herança de Tite, ainda não assimilou o “Dinizismo”, e parece mal saber o que fazer com a bola.
É claro que para entender a dinâmica de Diniz é necessário tempo e treinamento. O que o técnico não terá, e assumiu a Seleção já ciente disso. Então ele é o responsável, por exemplo, por Vinícius Junior, um jogador que precisa de espaço para arrancar em velocidade, ser obrigado a jogar encaixotado em um amontoado de jogadores de sua equipe e ainda sofrendo uma forte marcação. Não vai funcionar nunca. Esse é só um exemplo tático entre tantas observações que poderiam ser feitas no time que é um deserto de ideias.
Existem várias perguntas que precisam ser respondidas: Diniz será capaz de fazer os convocados jogarem ou seu estilo, ou vai abrir mão do seu modo de jogar para retirar o que cada jogador tem de melhor? Vai insistir nas mesmas convocações de jogadores que não rendem há tempos com a camisa da Seleção? Não seria hora de renovar?
E sobre os jogadores? Marquinhos não vem atuando bem. Fez um gol da vitória do Peru e mascarou seus jogos ruins. Foi muito mal contra o Uruguai, já havia sido facilmente batido no gol da Bolívia na primeira rodada das Eliminatórias. Casemiro também parece ter cadeira cativa. Está abaixo dos seus melhores dias, mas segue intocável. Neymar, que saiu lesionado, antes mesmo já rendia pouco. Na verdade, mesmo sendo um expoente técnico nesse time, não joga nada há muito tempo
. Mas o fã clube e a comissão técnica fingem não ver ou arrumam desculpas para o mal-desempenho do jogador.
No ataque, insistência com Gabriel Jesus e Richarlison é inacreditável. Matheus Cunha como opção também é difícil de entender. É preciso renovar. O Uruguai, que venceu o Brasil nesta terça-feira (17)
, abriu mão de Cavani e Suárez na convocação. Estão recomeçando, e os resultados já começam a aparecer. Após anos sob o comando de Óscar Tábarez, El Loco Bielsa chegou para trazer nossas ideias. Diniz não deveria fazer o mesmo?
Enquanto bate cabeça e não entende sua identidade, a Seleção vai acumulando resultados indigestos: empata com a Venezuela em casa
, perde para o Uruguai, algo que não acontecia há 22 anos. Sem contar que o Brasil não sabia o que era perder em Eliminatórias há 8 anos. Enquanto não se achar, a Seleção não coloca medo em ninguém.