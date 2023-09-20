Após alta demanda, show de Léo Santana na Dez Milhas Garoto é adiado

Léo Santana teve show adiado Crédito: Arthur Louzada

O show de Léo Santana, que era esperado por mais de 15 mil pessoas no final da 32ª edição da corrida Dez Milhas Garoto foi adiado. O artista iria se apresentar ao fim do evento esportivo que acontece no próximo domingo (24) entre Vitória e Vila Velha, mas por conta da alta demanda pelo show, a organização da prova decidiu postergar o evento.

Inicialmente, foi divulgado que os mais de 13 mil inscritos na Dez Milhas Garoto poderiam assistir ao show, e mais 2,5 mil ingressos foram disponibilizados para o público em geral, de forma gratuita.

Os ingressos se esgotaram em poucas horas, e em nota, veiculada na tarde desta quarta-feira (20), a assessoria do evento confirmou que uma nova data será divulgada.

Confira na ìntegra

“A Chocolates Garoto informa que, devido à alta procura por ingressos observada em nossos canais, decidiu adiar o show do artista Léo Santana, que aconteceria no encerramento da 32ª edição da corrida Dez Milhas Garoto, no dia 24 de setembro. A decisão foi tomada para que, em nova ocasião e local a serem informados em breve, seja possível incluir ainda mais pessoas da comunidade capixaba, com toda a segurança e infraestrutura necessária. As pessoas que já haviam obtido convite bem como nossos colaboradores terão acesso garantido ao novo evento. Importante destacar que a programação da corrida não sofrerá alterações”.

A Prova

Há mais de três décadas, a Dez Milhas Garoto oferece aos atletas a possibilidade de contemplar um dos percursos mais bonitos do Brasil, com passagem por famosos pontos turísticos do Espírito Santo – como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha. A largada da corrida acontece na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada é em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha, em um percurso de 16,09 quilômetros.

A premiação será em dinheiro para os vencedores das diversas categorias, tais como os atletas que completarem o circuito em menor tempo no geral, melhores capixabas, melhores colaboradores da Garoto e melhores cadeirantes. Além disso, a premiação para os primeiros brasileiros será no valor R$ 10 mil. Para o público infanto-juvenil da corrida Garotada, os competidores que chegarem ao pódio ganharão itens esportivos.