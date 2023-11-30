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Na reta final, entenda as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

A poucos dias do fim do Brasileirão 2023, briga pela taça segue indefinida entre as seis equipes do G-6
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 nov 2023 às 11:54

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 11:54

Botafogo parecia ter consolidado a campanha e agora vê título escapar entre os dedos
Botafogo parecia ter consolidado a campanha e agora vê título escapar entre os dedos Crédito: Vitor Silva
Campeonato Brasileiro chega a sua reta final com seis times sonhando com a taça. O Palmeiras está mais perto do troféu, com 85,9% de chance de título, mas a vantagem não é confortável diante de um torneio completamente incomum, com resultados surpreendentes. O Atlético-MG também mostrou sua força ao atropelar o Flamengo no Maracanã e se igualou ao time rubro-negro e ao Botafogo em número de pontos.
Grêmio e Red Bull Bragantino correm por fora e dependem de uma campanha perfeita nessa reta final para chegar ao título. As duas equipes ainda entram em campo nesta quinta-feira (30). Os comandados de Renato Gaúcho enfrentam o Goiás, às 19h. Às 20h30, é a vez do clube do interior paulista medir forças, em sua casa, com o Fortaleza.
De acordo com o levantamento estatístico feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras continua o mais cotado para levar o troféu nacional para casa. Agora, porém, o principal concorrente do clube alviverde passa a ser o Atlético-MG, do técnico Luiz Felipe Scolari.
A derrota do Flamengo para o Atlético-MG e o nono tropeço seguido do Botafogo - dessa vez com empate com o Coritiba - fizeram com que as chances de título dos rivais cariocas diminuíssem consideravelmente, segundo os cálculos da UFMG.

Confira as chances de título do Brasileirão atualizadas

  • Palmeiras: 85,9% (eram 55,3%)
  • Atlético-MG: 5,8% (eram 3,7%)
  • Botafogo: 3,5% (eram 18,5%)
  • Flamengo: 2,5% (eram 19,1%)
  • Red Bull Bragantino: 1,2% (era 1,7%)
  • Grêmio: 0,96% (era 1,7%)

Chances de vaga na Libertadores de 2024:

Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG e Flamengo: 100%
  • Red Bull Bragantino: 99,59% (eram 99,62%)
  • Grêmio: 99,55% (eram 99,6%)
  • Athletico-PR: 0,86% (era 0,81%)

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