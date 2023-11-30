Na reta final, entenda as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro chega a sua reta final com seis times sonhando com a taça. O Palmeiras está mais perto do troféu, com 85,9% de chance de título, mas a vantagem não é confortável diante de um torneio completamente incomum, com resultados surpreendentes. O Atlético-MG também mostrou sua força ao atropelar o Flamengo no Maracanã e se igualou ao time rubro-negro e ao Botafogo em número de pontos.
Grêmio e Red Bull Bragantino correm por fora e dependem de uma campanha perfeita nessa reta final para chegar ao título. As duas equipes ainda entram em campo nesta quinta-feira (30). Os comandados de Renato Gaúcho enfrentam o Goiás, às 19h. Às 20h30, é a vez do clube do interior paulista medir forças, em sua casa, com o Fortaleza.
De acordo com o levantamento estatístico feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras continua o mais cotado para levar o troféu nacional para casa. Agora, porém, o principal concorrente do clube alviverde passa a ser o Atlético-MG, do técnico Luiz Felipe Scolari.
A derrota do Flamengo para o Atlético-MG e o nono tropeço seguido do Botafogo - dessa vez com empate com o Coritiba - fizeram com que as chances de título dos rivais cariocas diminuíssem consideravelmente, segundo os cálculos da UFMG.
Confira as chances de título do Brasileirão atualizadas
- Palmeiras: 85,9% (eram 55,3%)
- Atlético-MG: 5,8% (eram 3,7%)
- Botafogo: 3,5% (eram 18,5%)
- Flamengo: 2,5% (eram 19,1%)
- Red Bull Bragantino: 1,2% (era 1,7%)
- Grêmio: 0,96% (era 1,7%)
Chances de vaga na Libertadores de 2024:
Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG e Flamengo: 100%
- Red Bull Bragantino: 99,59% (eram 99,62%)
- Grêmio: 99,55% (eram 99,6%)
- Athletico-PR: 0,86% (era 0,81%)