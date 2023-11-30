Na reta final, entenda as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

Botafogo parecia ter consolidado a campanha e agora vê título escapar entre os dedos Crédito: Vitor Silva

Grêmio e Red Bull Bragantino correm por fora e dependem de uma campanha perfeita nessa reta final para chegar ao título. As duas equipes ainda entram em campo nesta quinta-feira (30). Os comandados de Renato Gaúcho enfrentam o Goiás, às 19h. Às 20h30, é a vez do clube do interior paulista medir forças, em sua casa, com o Fortaleza.

De acordo com o levantamento estatístico feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras continua o mais cotado para levar o troféu nacional para casa. Agora, porém, o principal concorrente do clube alviverde passa a ser o Atlético-MG, do técnico Luiz Felipe Scolari.

A derrota do Flamengo para o Atlético-MG e o nono tropeço seguido do Botafogo - dessa vez com empate com o Coritiba - fizeram com que as chances de título dos rivais cariocas diminuíssem consideravelmente, segundo os cálculos da UFMG.

Confira as chances de título do Brasileirão atualizadas

Palmeiras: 85,9% (eram 55,3%)

Atlético-MG: 5,8% (eram 3,7%)



Botafogo: 3,5% (eram 18,5%)



Flamengo: 2,5% (eram 19,1%)



Red Bull Bragantino: 1,2% (era 1,7%)



Grêmio: 0,96% (era 1,7%)



Chances de vaga na Libertadores de 2024:

Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG e Flamengo: 100%