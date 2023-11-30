Atlético-MG vence o Flamengo no Maracanã e se permite sonhar com o título

Paulinho abriu caminho para a vitória do Atlético-MG em cima do Flamengo Crédito: Bruno Sousa/Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Flamengo no Maracanã, por 3 a 0, nesta quarta-feira (29), pela 36ª rodada do Brasileirão, e embolou a perseguição ao líder Palmeiras. Os gols atleticanos foram de Paulinho, Edenilson e Rubens.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos mesmos 63 pontos do Flamengo, mas ultrapassou o rubro-negro no saldo de gols.A derrota em casa interrompe a ascensão do Flamengo na tabela. O time passou cinco jogos sem perder (quatro vitórias e um empate).

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Cuiabá, domingo (3), no Maracanã, às 16h. Já o Atlético-MG joga no sábado (2), contra o São Paulo, às 21h, na Arena MRV.

O Jogo

O Atlético-MG fez um gol bem cedo, logo aos oito minutos, e isso já deu uma outra cara ao confronto. O Galo se valeu de um ótimo passe de Hulk para Paulinho e a conclusão precisa para sair em vantagem e alcançar uma tranquilidade diante de um Flamengo que se assanhava, principalmente pela esquerda.

O jogo do time de Felipão encaixou a ponto de colocar o Flamengo na roda durante a metade do primeiro tempo. Passe para lá, para cá, calma, paciência e domínio do jogo.

O Flamengo sentiu a falta do suspenso Pulgar e teve muitos problemas para pressionar e roubar a bola do adversário. A mobilidade atleticana também chamou atenção.

Só a partir dos 35 minutos do primeiro tempo que a equipe de Tite conseguiu aumentar o volume de chances. E criou algumas muito perigosas, mesmo em uma jornada pouco inspirada de Arrascaeta, até então. Uma batida de Cebolinha na estrada da área e uma cabeçada de Bruno Henrique, com defesaça de Everson, foram as principais.

Insatisfeito com a lateral direita, Tite trocou Matheuzinho por Wesley ainda no intervalo. Mas com dois minutos do segundo tempo, mais um gol do Galo, o que arrebentou toda a estratégia desenhada pelo Fla no intervalo. A vantagem para os visitantes ficou maior quando Edenilson concluiu o contra-ataque, deixando Thiago Maia para trás. O volante do Fla, inclusive, foi vaiado ao ser substituído, minutos depois. Tite tentou recolocar o Flamengo no jogo apostando em Everton Ribeiro e Gabigol.

O Galo, retraído, ficou esperando na boa para encaixar mais jogadas de velocidade e tentar levar perigo. Foi uma situação relativamente confortável para o time de Felipão, já que o Fla só circulou a bola, sem criar grandes chances de perigo.

Para complicar, o Flamengo perdeu Everton Ribeiro aos 30 minutos, que saiu com um problema no ombro. Menos um homem de criação, já que a opção foi por Luiz Araújo, mais aberto pela ponta.

Com o placar já de 2 a 0, a torcida atleticana puxou o canto "eu, acredito", que embalou a conquista da Libertadores 2013. A matemática, realmente, ainda permite acreditar.