GWM vai fabricar linha Ora e Haval H6 no ES

O SUV Haval H6 e os modelos da linha de elétricos Ora, incluindo o recém-lançado Ora 5, serão os primeiros veículos produzidos na nova fábrica da GWM (Great Wall Motor) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A confirmação foi feita nesta terça-feira (30), durante a cerimônia oficial de lançamento da pedra fundamental da unidade capixaba. Os automóveis serão montados sobre uma nova base de fabricação global (chamada de plataforma GWM1), desenvolvida para receber motores híbridos e elétricos.





A expansão da fabricante chinesa para o território capixaba chega no momento em que a sua primeira fábrica no país, em Iracemápolis (SP), alcança a capacidade máxima de produção, que é de 40 mil unidades anuais. Com a projeção de comercializar mais de 100 mil veículos no mercado brasileiro já em 2026, a marca demandou uma nova linha de montagem para sustentar o ritmo de vendas e iniciar sua operação como plataforma exportadora para a América Latina.





“A capacidade da primeira planta não é suficiente, não conseguindo atender à nossa demanda. Então na fábrica de Aracruz, iremos produzir em cima da plataforma GWM1. Ela vai ter multienergia, vários tipos de motorização e de demandas e design para atender o mercado brasileiro”, explica Xiangjun Meng, Chief Product Officer (CPO) da GWM Global.