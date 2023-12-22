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Manchester City nem precisou fazer força para golear o Fluminense

Time inglês, mesmo sem seus principais jogadores em campo, sequer precisou se esforçar para bater o Tricolor com tranquilidade

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 17:57

Públicado em 

22 dez 2023 às 17:57
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza Filipe Souza
O Fluminense foi fatalmente batido pelo Manchester City
O Fluminense foi fatalmente batido pelo Manchester City Crédito: Reuters/Amr Abdallah Dalsh/Folhapress
Não houve disputa! Foi uma partida de um time bom contra outro muito superior. Mesmo sem Haaland, De Bruyne e Doku, o Manchester City não precisou fazer um grande jogo, e ainda assim goleou o Fluminense por 4 a 0. Tratou o Tricolor como qualquer time pequeno da Inglaterra em que nem precisa de esforço máximo para conquistar o resultado. Com tranquilidade, o Manchester City conquistou o inédito título do Mundial de Clubes. 
Obviamente, a discussão da derrota passa pelo nível de futebol jogado entre os principais times da América do Sul e os gigantes da Europa, e a discrepância de poder financeiro é um fator fundamental para isso. Mas ainda assim, Flamengo e Palmeiras, inclusive com estratégias bem diferentes, fizeram duelos mais honestos em 2019 e 2022 (válido por 2021), respectivamente. Mostrando que é possível não ser tão facilmente batido.
Mas trazendo o foco exclusivamente para o jogo, que é o foco do dia, o Tricolor fez uma partida bem abaixo e que deixou ainda mais escancarado que o "Dinizismo" precisa de muitos ajustes para ser competitivo em alto nível. 
Se o coletivo não funcionou, os erros individuais também pesaram muito na derrota do Tricolor. Marcelo, experiente e com dezenas de jogos decisivos no currículo, errou virada de jogo de forma infantil no primeiro lance do jogo e viu o City abrir o placar. Na sequência, André abandonou seu posicionamento e deixou Foden livre em jogada que resultou nos segundo gol dos Citzens.
Em determinado momento da partida, o Fluminense ousou, mas não obteve sucesso. Saídas de bolas arrojadas, mais posse de bola, mas tudo isso em um futebol estéril, incapaz de criar boas chances. A primeira finalização tricolor saiu apenas aos 37 minutos do primeiro tempo, em um chute de longa distância. Muito pouco. 
No segundo tempo, Diniz fez substituições, tentou oxigenar a equipe, mas não conseguiu fazer sua equipe ser eficiente. O City passou a dominar as ações e chegar com tranquilidade à meta tricolor. Tanto que sem tanto esforço ainda balançou a rede mais duas vezes. E o estrago só não foi maior porque o goleiro Fábio fez boas defesas na partida.  
Não há vergonha em ser derrotado por um time europeu, há na forma como isso acontece. O Fluminense mal viu a cor do jogo contra o atual campeão europeu, sem os pilares do time em campo. Aí algo precisa ser repensado, esse algo é o futebol brasileiro.

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Filipe Souza

Filipe Souza Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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