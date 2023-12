Manchester City nem precisou fazer força para golear o Fluminense

Não houve disputa! Foi uma partida de um time bom contra outro muito superior. Mesmo sem Haaland, De Bruyne e Doku, o Manchester City não precisou fazer um grande jogo, e ainda assim goleou o Fluminense por 4 a 0 . Tratou o Tricolor como qualquer time pequeno da Inglaterra em que nem precisa de esforço máximo para conquistar o resultado. Com tranquilidade, o Manchester City conquistou o inédito título do Mundial de Clubes.

Obviamente, a discussão da derrota passa pelo nível de futebol jogado entre os principais times da América do Sul e os gigantes da Europa, e a discrepância de poder financeiro é um fator fundamental para isso. Mas ainda assim, Flamengo e Palmeiras, inclusive com estratégias bem diferentes, fizeram duelos mais honestos em 2019 e 2022 (válido por 2021), respectivamente. Mostrando que é possível não ser tão facilmente batido.

Se o coletivo não funcionou, os erros individuais também pesaram muito na derrota do Tricolor. Marcelo, experiente e com dezenas de jogos decisivos no currículo, errou virada de jogo de forma infantil no primeiro lance do jogo e viu o City abrir o placar. Na sequência, André abandonou seu posicionamento e deixou Foden livre em jogada que resultou nos segundo gol dos Citzens.