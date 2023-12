Manchester City vence o Fluminense e conquista o Mundial de Clubes

Time inglês marcou seu primeiro gol com menos de um minuto de partida e depois conseguiu administrar a vitória e chegar ao título

O Manchester City é campeão do mundo. O time inglês decretou o fim do sonho tricolor ao derrotar o Fluminense por 4 a 0 na tarde desta sexta-feira (22), no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Julían Álvarez (2), Nino (contra) e Phil Foden marcaram os gols do Citzens e garantiram a inédita conquista para a equipe comandada por Pep Guardiola.