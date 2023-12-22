Manchester City vence o Fluminense e conquista o Mundial de Clubes

Julián Álvarez abriu o caminho para a vitória do Manchester City Crédito: Manchester City/Divulgação

O Manchester City é campeão do mundo. O time inglês decretou o fim do sonho tricolor ao derrotar o Fluminense por 4 a 0 na tarde desta sexta-feira (22), no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. Julían Álvarez (2), Nino (contra) e Phil Foden marcaram os gols do Citzens e garantiram a inédita conquista para a equipe comandada por Pep Guardiola.

Bastaram 40 segundos para o Manchester City abrir o placar. Marcelo errou virada de jogo, que foi interceptada por Aké, que conduziuaté a intermediária e chutou a bola na trave. No rebote, o atacante Júlio Álvarez escorou de peito para as redes: 1 a 0 para Manchester City.

Após o gol, o Fluminense manteve a tranquilidade e passou a tocar a bola. Entretanto, o domínio de posse de vola sequer foi revertido em chances de gols criadas. O time tricolor chegava bem até o terço final do campo, mas não conseguia ser criativo para chegar ao gol.

Mais assertivo na partida, o City chegou ao segundo gol em jogada pelo lado esquerdo de seu ataque, aos 26 minutos do primeiro tempo. André dormiu no lance e deixou Phil Foden sozinho. O atacante inglês recebeu passe de Rodri, avançou e bateu para o gol. A bola desviou em Nino, encobriu Fabio e morreu no fundo das redes: 2 a 0 City.

A primeira finalização do Fluminense saiu apenas aos 37 minutos da primeira etapa. De muito longe, Cano chutou para fora. Mas nos últimos minutos de jogo, enfim uma boa chance. Marcelo cobrou escanteio e Arias cabeceou para boa defesa de Ederson. Fim de primeiro tempo e título já encaminhado para os ingleses.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Mancester City dominou o jogo. Desde o apito do árbitro, o time comandado por Guardiola teve o domínio das ações. O time inglês criou boas chances de gol, mas parou em defesas importantes do goleiro Fábio.

Aos 15 minutos, Diniz deu novo fôlego ao time. Tirou Marcelo, Felipe Melo e Ganso. Entraram Diogo Barbosa, Alexsander e Lima. O Tricolor ganhou um ímpeto ofensivo maior, mas ainda assim pouco para assustar o City. Aos 25 minutos, Samuel Xavier falhou ao afastar a bola e o City foi fatal. Júlian Alvarez correu pela esquerda e cruzou para Foden empurrar para as redes e fazer 3 a 0 para o time inglês.