Em casa

Técnico do Rio Branco destaca a força da torcida para jogo decisivo

Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira, terceiro melhor time da Série D, mas treinador capa-preta segue confiante para duelo em casa

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07:00

Rodrigo Fonseca concede entrevista para imprensa Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Após passar pelo Luverdense, o Rio Branco vai enfrentar a Inter de Limeira, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D 2025. A partida de ida acontece neste sábado (16), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e o Brancão duela contra o time que detém a terceira melhor colocação geral da competição, com 10 vitórias e 4 empates, em 16 jogos.

Treinador capa-preta, Rodrigo Fonseca, frisou o bom momento do Rio Branco e a estratégia de fazer um bom resultado em casa no primeiro jogo, destacando a importância do apoio do torcedor, que compareceu em peso no último sábado (9), batendo o recorde de público do time em Série D, com 8.649 ingressos vendidos.

"Espero que a gente possa fazer um grande jogo diante desta forte equipe, conquistar um resultado positivo para poder sustentar lá em Limeira depois. Acho que a nossa equipe vem com uma maneira de jogar, independente de onde esteja jogando, se é fora, se é em casa. Criamos um estilo de jogo e estamos mantendo, e nós temos que buscar um bom resultado com o apoio do nosso torcedor, que foi fundamental no jogo passado e espero que neste jogo não seja diferente", disse o treinador.

A Inter de Limeira está na terceira colocação geral da Série D, com 34 pontos. O Rio Branco está em oitavo, com 30 pontos e numa sequência invicta de nove partidas. Além da classificação para as quartas de final, o jogo também decide qual será o último time do sudeste brasileiro a restar na competição.

"O adversário vem fazendo uma excelente série D, os números mostram isso. Mas a nossa equipe também vem demonstrando força ofensiva. É uma equipe que chega com vários atletas na frente, vem fazendo gols na maioria dos jogos, e espero que este jogo não seja diferente. Que a gente possa colocar o nosso ritmo e que a gente possa ter as jogadas de frente e sair os gols com naturalidade, como vem acontecendo", concluiu Rodrigo, confiante não só na parte defensiva como no ataque capa-preta.

