Rio Branco vence o Luverdense e vai às oitavas de final da Série D

O Capa-Preta vai enfrentar a Inter de Limeira na próxima fase da competição nacional

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 19:15

Rio Branco x Luverdense, pela Série D Crédito: Camila Müller

O Rio Branco venceu o Luverdense no Kleber Andrade por 3 a 0 no confronto de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time capa-preta carimbou o passaporte para as oitavas de final, onde vai enfrentar a Inter de Limeira, de São Paulo, no próximo sábado (16), também no estádio em Cariacica.

Em um duelo muito intenso e brigado, o clube Capa-Preta foi quem adotou uma postura mais ofensiva, levando perigo principalmente pelas pontas à meta do time visitante. Com gols de Maranhão, Matheus Castelo e Diego Fernandes, o Rio Branco passou de fase sem sofrer muitos sustos, para o alívio dos milhares de torcedores no Kleber Andrade.

Primeiro tempo

Atuando em casa e necessitando da vitória para avançar às oitavas de final, o Rio Branco iniciou o jogo pressionando o Luverdense desde o minuto inicial. O time do Mato Grosso segurou o ímpeto capa-preta e criou uma boa chance de abrir o marcador, em uma finalização de Lucas Góes, que o goleiro Fernando Henrique defendeu.

Após esse lance, o Brancão tomou conta da partida e enfim fez o gol, com o atacante Maranhão, aos 27 minutos. Após uma bola levantada na entrada da grande área, Diego Fernandes dominou, tocou para trás e encontrou o atacante, que finalizou bonito e abriu o placar. O time capixaba seguiu em cima, mas foi para o vestiário com a vantagem mínima.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Rio Branco continuou com o pé no acelerador, pressionando o tempo inteiro o time mato-grossense e, aos 7 minutos, o ritmo intenso foi premiado com o 2 a 0. Em cobrança de falta ensaiada, Romarinho lançou para Maranhão na ponta esquerda. O atacante escorou de cabeça para o meio da área e Diego Fernandes finalizou para a defesa do goleiro João Guilherme. No rebote, o zagueiro Matheus Castelo ampliou para o Brancão.

Minutos depois, Romarinho foi expulso. O volante dividiu uma bola no meio de campo, cometeu falta e o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo. Na metade da segunda etapa, uma briga generalizada foi instaurada dentro de campo, com atuação até dos militares para amenizar os ânimos dos jogadores e membros da comissão técnica dos dois lados, e Felipe Costa e Alagoano, zagueiros do Luverdense, receberam cartões vermelhos na confusão. A bola ficou parada por cerca de vinte minutos.

Com nove em campo, o time visitante voltou desligado e o Rio Branco aproveitou. Após uma bola que sobrou na entrada da área, o atacante Diego Fernandes finalizou de primeira para marcar o terceiro gol e sacramentar a vitória e classificação do time capa-preta no Kleber Andrade.

