Seleção Brasileira continua em 5° lugar no ranking da Fifa; Argentina é líder

Seleção Brasileira foi superada pela Argentina no Maracanã pela primeira vez nas Eliminatórias Crédito: Staff Images/CBF

A má fase da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo teve reflexo no ranking da Fifa. O time comandado por Fernando Diniz terminou em quinto lugar e continua distante da líder Argentina. As posições do top-10 são as mesmas das divulgadas pela entidade no mês de novembro.

A mudança mais significativa foi da Colômbia, que alcançou o 14º lugar, ultrapassando a seleção mexicana, que caiu para a 15ª colocação. A Venezuela também desceu um degrau, terminando o ano no 50º lugar.

O Panamá (41º) não mudou de posição de novembro para cá, mas pode comemorar o fato de ter sido a seleção com maior crescimento no ranking em 2023: subiram 20 posições ao longo do ano.

Apenas 11 jogos entre seleções masculinas foram disputados desde o último ranking, publicado em 30 de novembro. A lista teve poucas alterações por causa da falta de ação ao longo das últimas semanas.

Com isso, a Inglaterra mantém o terceiro lugar, com a Bélgica em quarto. Estão entre as dez melhores seleções: Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia.

Confira o Top 10 do ranking atualizado da Fifa