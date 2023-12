Seleção Brasileira continua em 5° lugar no ranking da Fifa; Argentina é líder

Seleção Brasileira continua em 5º lugar no ranking da Fifa; Argentina é líder

Brasil não vive boa fase sob o comando de Fernando Diniz, acumulando recordes negativos nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A má fase da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo teve reflexo no ranking da Fifa. O time comandado por Fernando Diniz terminou em quinto lugar e continua distante da líder Argentina. As posições do top-10 são as mesmas das divulgadas pela entidade no mês de novembro.