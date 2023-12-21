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Em crise

Seleção Brasileira continua em 5° lugar no ranking da Fifa; Argentina é líder

Brasil não vive boa fase sob o comando de Fernando Diniz, acumulando recordes negativos nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 13:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 dez 2023 às 13:43
Seleção Brasileira foi superada pela Argentina no Maracanã
Seleção Brasileira foi superada pela Argentina no Maracanã pela primeira vez nas Eliminatórias Crédito: Staff Images/CBF
A má fase da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo teve reflexo no ranking da Fifa. O time comandado por Fernando Diniz terminou em quinto lugar e continua distante da líder Argentina. As posições do top-10 são as mesmas das divulgadas pela entidade no mês de novembro.
A mudança mais significativa foi da Colômbia, que alcançou o 14º lugar, ultrapassando a seleção mexicana, que caiu para a 15ª colocação. A Venezuela também desceu um degrau, terminando o ano no 50º lugar.
O Panamá (41º) não mudou de posição de novembro para cá, mas pode comemorar o fato de ter sido a seleção com maior crescimento no ranking em 2023: subiram 20 posições ao longo do ano.
Apenas 11 jogos entre seleções masculinas foram disputados desde o último ranking, publicado em 30 de novembro. A lista teve poucas alterações por causa da falta de ação ao longo das últimas semanas.
Com isso, a Inglaterra mantém o terceiro lugar, com a Bélgica em quarto. Estão entre as dez melhores seleções: Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia.

Confira o Top 10 do ranking atualizado da Fifa

  1. Argentina, 1.855,20
  2. França, 1845,44
  3. Inglaterra, 1800,05
  4. Bélgica, 1798,46
  5. Brasil, 1784,09
  6. Holanda, 1745,48
  7. Portugal, 1745,06
  8. Espanha, 1732,64
  9. Itália, 1718,82
  10. Croácia, 1717,57

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