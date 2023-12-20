Carlos Germano e Fabiano Eller esperam Vasco melhor em 2024

Fabiano Eller e Carlos Germano são ex-atletas do clube carioca Crédito: Diego Alves

O tradicional Gol Azul, partida beneficente em prol da causa autista, teve mais uma edição . No último domingo (17), o jogo encabeçado por Sávio, ex-jogador e atual investidor da Desportiva, levou diversas personalidades do futebol brasileiro para um duelo no estádio Engenheiro Araripe.

Entre os participantes estavam atletas capixabas conhecidos como Léo Oliveira, ídolo Grená, e Jhon Jhon , atacante do Palmeiras. Além deles, grandes nomes do Vasco da Gama também estiveram em campo, como Carlos Germano e Fabiano Eller. Os dois conversaram com exclusividade com a reportagem de A Gazeta, e comentaram sobre a temporada do clube carioca.

O arqueiro e ídolo Carlos Germano acredita que o Cruz-Maltino vem deixando a desejar há algum tempo. "Os últimos anos foram muito ruins para a torcida do Vasco. A gente fica numa expectativa muito grande com a entrada do Pedrinho (novo presidente da associação), apesar de saber que quem manda agora é a SAF, mas com a experiência dele, se tiver diálogo, o clube pode fazer um 2024 muito melhor do que foi esse ano", analisou.

Ele acredita que essa troca entre a SAF e o novo presidente é fundamental para que a próxima temporada seja melhor. "Se eles derem ouvidos ao Pedrinho e ele entrar com opiniões que ele com certeza vai dar, o Vasco conseguirá fazer campeonatos melhores e sem essa loucura, esse sofrimento que o vascaíno vem sentindo", afirmou.

Ex-zagueiro do clube, Fabiano Eller também não gostou da temporada do clube. "Esse ano o Vasco passou por grandes dificuldades. É difícil passar por essa peleja que é a luta contra o rebaixamento. Já passei por um momento ruim assim no Santos, é remar contra a maré. Tenho certeza que foi um sofrimento muito grande para todos os envolvidos, diretoria, comissão técnica, funcionários, todo mundo sofre", declarou.