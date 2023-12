Esperançosos

Carlos Germano e Fabiano Eller esperam Vasco melhor em 2024

Ex-jogadores importantes do Cruz-Maltino estiveram no Gol Azul, partida beneficente para o autismo no último domingo (17) e conversaram com a reportagem de A Gazeta

Fabiano Eller e Carlos Germano são ex-atletas do clube carioca. (Diego Alves)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O tradicional Gol Azul, partida beneficente em prol da causa autista, teve mais uma edição. No último domingo (17), o jogo encabeçado por Sávio, ex-jogador e atual investidor da Desportiva, levou diversas personalidades do futebol brasileiro para um duelo no estádio Engenheiro Araripe.

Entre os participantes estavam atletas capixabas conhecidos como Léo Oliveira, ídolo Grená, e Jhon Jhon, atacante do Palmeiras. Além deles, grandes nomes do Vasco da Gama também estiveram em campo, como Carlos Germano e Fabiano Eller. Os dois conversaram com exclusividade com a reportagem de A Gazeta, e comentaram sobre a temporada do clube carioca.

O arqueiro e ídolo Carlos Germano acredita que o Cruz-Maltino vem deixando a desejar há algum tempo. "Os últimos anos foram muito ruins para a torcida do Vasco. A gente fica numa expectativa muito grande com a entrada do Pedrinho (novo presidente da associação), apesar de saber que quem manda agora é a SAF, mas com a experiência dele, se tiver diálogo, o clube pode fazer um 2024 muito melhor do que foi esse ano", analisou.

Ele acredita que essa troca entre a SAF e o novo presidente é fundamental para que a próxima temporada seja melhor. "Se eles derem ouvidos ao Pedrinho e ele entrar com opiniões que ele com certeza vai dar, o Vasco conseguirá fazer campeonatos melhores e sem essa loucura, esse sofrimento que o vascaíno vem sentindo", afirmou.

Ex-zagueiro do clube, Fabiano Eller também não gostou da temporada do clube. "Esse ano o Vasco passou por grandes dificuldades. É difícil passar por essa peleja que é a luta contra o rebaixamento. Já passei por um momento ruim assim no Santos, é remar contra a maré. Tenho certeza que foi um sofrimento muito grande para todos os envolvidos, diretoria, comissão técnica, funcionários, todo mundo sofre", declarou.

Apesar disso, Eller acredita que a diretoria pode aprender com os erros para fazer um ano melhor em 2024. "Acredito que eles irão fazer um planejamento agora para que esse ano não se repita, ninguém quer viver um momento duro como esse, porque o Vasco é um grande clube, tem um grande projeto, tem grandes pessoas e eu acredito que a próxima temporada vai ser melhor".

