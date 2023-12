Sávio comemora sucesso na 7ª edição do jogo beneficente Gol Azul

Partida aconteceu na manhã deste domingo (17), no estádio Engenheiro Araripe, e contou com um bom público que foi prestigiar ídolos como Carlos Germano, Juan, Fabiano Eller e Léo Oliveira

Figura carimbada no calendário de partidas beneficentes do Espírito Santo, o Gol Azul foi mais uma vez um verdadeiro sucesso. Ídolos e ex-jogadores históricos de grandes equipes do Brasil e do estado se reuniram na sétima edição do jogo, que aconteceu na manhã deste domingo (17), no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.