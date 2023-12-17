Sávio comemora sucesso na 7ª edição do jogo beneficente Gol Azul

Grandes craques se reuniram na 7° edição do Gol Azul Crédito: Lucilene Otoni/Amaes/Divulgação

Figura carimbada no calendário de partidas beneficentes do Espírito Santo, o Gol Azul foi mais uma vez um verdadeiro sucesso. Ídolos e ex-jogadores históricos de grandes equipes do Brasil e do estado se reuniram na sétima edição do jogo, que aconteceu na manhã deste domingo (17), no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Mesmo debaixo de um forte sol, os craques deram um show, e o público pode celebrar os gols marcados por Léo Oliveira, ex-Desportiva, e Sávio, ex-jogador e gestor da Tiva. Após o apito final, os torcedores puderam prestigiar a presença de nomes como Carlos Germano, ex-Vasco, Moisés, ex-Botafogo, Juan, ex-Flamengo e muitos outros que estiveram na festa.

O projeto começou em 2014, quando o 'Anjo Loiro' se tornou embaixador da Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo), após se solidarizar pela causa dos autistas. Desde então, o ex-jogador do Flamengo vem realizando este evento que visa arrecadar fundos e dar visibilidade para a causa.

"Ano que vem completamos 10 anos de parceria, e queremos trabalhar cada vez mais, não só para esse jogo, mas para que a sociedade entenda que temos que falar do autismo todos os dias, não apenas uma vez por ano. É uma causa que a gente vem buscando melhorar a cada dia, mostrando o que significa, e o mais importante, dar cada vez mais visibilidade para essas pessoas na sociedade", enfatizou Sávio.

O ídolo da Desportiva também celebrou a realização de mais um Gol Azul e aproveitou para reforçar a parceria com a causa. "Estão de parabéns mais um ano, eu sempre falo que é uma conquista (realizar), agradeço aos torcedores que compareceram, aos atletas que se doaram para o projeto e a todos que fizeram parte. Estamos juntos sempre e espero que esse evento siga por muitos e muitos anos", concluiu.