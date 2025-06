Tudo igual

Nova Iguaçu e Rio Branco-ES empatam em jogo equilibrado pelo Brasileirão Série D

Ambas as equipes tiveram chances, mas não balançaram as redes

Publicado em 14 de junho de 2025 às 17:19

Em partida movimentada para ambos os lados, Nova Iguaçu e Rio Branco-ES empataram, em 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro Série D 2025. O torcedor que foi ao estádio Laranjão, não viu gols, mas não deixou de sentir emoção na tarde deste sábado, pela nona rodada do torneio. >

Nova Iguaçu x Rio Branco-ES, pela Série D do Brasileirão Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte.

A partida terminou 0 a 0, mas ambas as equipes tiveram chance de abrir o marcador. No primeiro tempo, o Rio Branco-ES quase comemorou em falta cobrada por Luiz Fernando, que passou ao lado do ângulo. Também na etapa inicial, Lucas Cruz parou em Fernando Henrique, que evitou o gol do Nova Iguaçu. Após o intervalo, o Capa-Preta saiu na frente, mas o auxiliar marcou impedimento de Diego Guerra. Sem abaixar a cabeça, a Laranja Mecânica cresceu e obrigou o goleiro adversário a fazer três importantes defesas.>

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 terá uma pausa de duas semanas. Sendo assim, Nova Iguaçu e Rio Branco-ES voltam a jogar apenas no sábado seguinte, no dia 28 de junho, pela décima rodada do torneio. A Laranja Mecânica visita o Boavista, no estádio Elcyr Resende, às 15h, em Bacaxá.no sábado, às 15h, no estádio Laranjão. Enquanto isso, Rio Branco-ES recebe o Água Santa, no Kleber Andrade, às 17h, em Cariacica.>

Com o empate, Rio Branco segue na vice liderança do grupo A6 com 13 pontos, enquanto Nova Iguaçu estaciona na sétima posição com 10 pontos.>

