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Preconceito

Band demite comentarista acusado de racismo durante programa esportivo

O influenciador Farid Germano Filho imitou sons de macaco no chão, com referência ao goleiro Kidiaba, do Mazembe, que eliminou o Internacional na semifinal do Mundial de Clubes de 2010

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 17:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2023 às 17:00
Farid Germano Filho é jornalista e influenciador digital
Farid Germano Filho é jornalista e influenciador digital Crédito: Band/Reprodução
A Band demitiu na tarde desta sexta-feira (15) o influenciador Farid Germano Filho, que participava do programa Os Donos da Bola RS. Farid foi acusado de cometer um caso de racismo durante a edição da última quinta (14) do programa.
Farid fez a imitação de sons de macaco no chão, com referência ao goleiro Kidiaba, do Mazembe, clube da República Democrática do Congo que eliminou o Internacional na semifinal do Mundial de Clubes de 2010. Farid é torcedor declarado do Grêmio.
O fato irritou grupos negros do Rio Grande do Sul, torcedores do Inter e a direção da emissora, que viram uma atitude racista no acontecimento. Farid foi afastado imediatamente do programa e os trâmites para o seu desligamento iniciados.
A Band também optou por excluir de suas redes sociais e de seu canal no YouTube a edição do programa com o gesto apontado como racista. Na edição desta sexta (15), o apresentador de Os Donos da Bola RS, Filipe Gamba, pediu desculpas pelo acontecido.
"Eu quero passar pra vocês a minha verdade, a minha interpretação daquilo que aconteceu ontem aqui. Eu e meus colegas sempre pautamos nossas carreiras combatendo todo tipo de discriminação. E o que aconteceu aqui ontem foi uma discriminação: o Farid, imitando o Kidiaba, emitindo sons de macaco. Uma mensagem racista, transmitida por este programa", disse Filipe.
A versão gaúcha de Os Donos da Bola tem boa audiência, com números na casa dos 3 pontos de Ibope na Grande Porto Alegre. A atração vence constantemente Record e SBT no horário.

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