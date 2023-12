Urawa supera León e vai enfrentar o Manchester City no Mundial de Clubes

Time japonês bate o representante da CONCACAF por 1 a 0 e fará a semifinal contra a equipe de Pep Guardiola na próxima terça-feira (19)

O Urawa Red Diamonds, do Japão, será o adversário do Manchester City na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. A vaga foi conquistada nesta sexta-feira, com uma vitória por 1 a 0 sobre o León, do México, no estádio Príncipe Abdullah Al Faisal, em Jeddah, na Arábia Saudita.