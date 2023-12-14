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Golaço

Brasileiro Guilherme Madruga é finalista do Prêmio Puskas com gol de bicicleta

Jogador marcou um belo gol de fora da área na vitória do Botafogo-SP, seu time, por 1 a 0 sobre o Grêmio Novorizontino, no primeiro turno da Série B do Brasileiro

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 15:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 dez 2023 às 15:17
Guilherme Madruga na partida entre Botafogo-SP e CRB
Guilherme Madruga na partida entre Botafogo-SP e CRB Crédito: Thiago Calil/AGIF/Folhapress
O brasileiro Guilherme Madruga é um dos três finalistas do Prêmio Puskás, criado pela Fifa para escolher o gol mais bonito de cada ano. Autor de um golaço de bicicleta, de fora da área, durante vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no primeiro turno da Série B do Brasileirão, o volante de 23 anos vai disputar a premiação com o paraguaio Júlio Enciso, do Brighton, e o português Nuno Santos, do Sporting.
"Depois do jogo assisti novamente ao vídeo do gol e só então percebi o que tinha feito. Meu irmão e eu nos entreolhamos, e eu disse: 'Mano, eu fiz isso?'", afirmou Madruga, que tem dois gols nesta temporada, ambos golaços e contra o Novorizontino. No segundo encontro entre os times na Série B, no returno, ele viu o goleiro adiantado e arriscou de trás do meio de campo para marcar.
O gol de Julio Enciso, do Brighton, que concorre com madruga pelo Puskás, teve um toque coletivo. A equipe tramou uma longa troca de passes até o paraguaio chutar de 25 metros de distância para marcar o gol de empate por 1 a 1 com o temido Manchester City. "Foi a primeira vez que Enciso balançou a rede diante da torcida do Brighton. Gostei muito, porque precisava fazer meu gol no Amex (estádio do clube). Minha mãe estava nesse jogo, então foi só para minha mãe, minha comemoração. No meu país esse gol está passando na TV, é a realização de um sonho", disse sobre o gol.
Já o português Nuno Santos, bateu de letra da entrada da área e colocou na rede durante vitória por 3 a 0 sobre o Boavista. Depois, revelou que a jogada já estava em sua cabeça. "É treino, eu estou acostumado a fazer isso. Eu fui capaz de marcar um gol marcante e estou muito feliz por isso", comentou na ocasião.
Neste ano, o prêmio, que leva o nome do lendário atacante húngaro Ferenc Puskás, conhecido por sua inventividade na hora de finalizar, levou em consideração o período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. O vencedor a será anunciado em uma cerimônia em Londres, dia 15 de janeiro.

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