AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Haaland, Mbappé e Messi são finalistas do prêmio de melhor jogador da Fifa
'The Best'

Haaland, Mbappé e Messi são finalistas do prêmio de melhor jogador da Fifa

Entidade máxima do futebol divulgou a lista final na manhã desta quinta-feita (14). O vencedor do prêmio será divulgado no dia 15 de janeiro, durante cerimônia em Londres

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 dez 2023 às 14:43
Mbappé, Messi e Haaland são os finalistas do 'Fifa The Best' 2023
Mbappé, Messi e Haaland são os finalistas do 'Fifa The Best' 2023 Crédito: Fifa/Reprodução
Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi são os finalistas do prêmio "The Best", da Fifa, na categoria melhor jogador do mundo em 2023, conforme anunciado pela entidade nesta quinta-feira. O trio foi selecionado de uma lista inicial com 12 jogadores, após votos de um júri internacional formado por treinadores de seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram por meio do site Fifa.com. O vencedor será anunciado dia 15 de janeiro, durante cerimônia em Londres.
O período levado em consideração para avaliar os jogadores é de 19 de dezembro de 2022, primeiro dia após o fim da Copa do Mundo do Catar, a 20 de agosto de 2023. Por isso, Messi, o vencedor do prêmio no ano passado após ser campeão mundial, está sendo majoritariamente avaliado por seu desempenho no PSG, já que chegou ao Inter Miami, dos Estados Unidos, apenas em julho. De qualquer forma, neste curto espaço de tempo, voltou os holofotes do futebol aos estádios americanos com sua transferência. No PSG, foi líder de assistências na conquista de mais um Campeonato Francês.
Se Messi não for o escolhido, o "The Best" terá um vencedor inédito. Finalista e segundo colocado na edição passada do prêmio, Mbappé foi protagonista do título francês do PSG, com 17 gols em 20 jogos, além de terminar como artilheiro e eleito melhor jogador do campeonato. A concorrência, contudo, é muito forte, já que Erling Haaland conduziu o Manchester City ao título inédito da Liga dos Campeões, parte do "triplete" composto também por conquistas do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. O norueguês tem 28 gols em 33 jogos no período qualificatório da premiação.
A lista inicial de 12 atletas tinha também Julián Álvarez (Argentina/Manchester City), Marcelo Brozovic(Croácia/Internazionale/Al Nassr), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City), Ilkay Gündogan (Alemanha/Manchester City/Barcelona), Rodrigo Hernández (Espanha/Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli), Victor Osimhen (Nigéria/Napoli), Declan Rice (Inglaterra/West Ham/Arsenal) e Bernardo Silva (Portugal/Manchester).

Finalista do futebol feminino 

A Fifa também divulgou as três finalistas candidatas ao prêmio de melhor jogadora, com duas representas da campeã mundial Espanha: a meio-campista Aitana Bonmati, do Barcelona, e a atacante Jennifer Hermoso, do Pachuca-MEX. O outro nome na disputa é Linda Caicedo, atacante da seleção colombiana e do Real Madrid. No futebol feminino, foi considerado o período de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023.
Vencedora da Bola de Ouro, premiação pela revista France Football, Bonmati é a favorita para levar o The Best. Além de ser protagonista da Copa do Mundo conquistada pela Espanha, em final contra a Inglaterra, a meio-campista de 25 anos se destacou no Barcelona durante a campanha dos títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha. A qualidade técnica é tanta que Pep Guardiola, a quem Bonmati tem como ídolo, a descreveu como "a versão feminina de Iniesta" e se declarou "completamente encantado com o futebol que ela pratica"
Com apenas 18 anos, Linda Caicedo é um fenômeno. No mesmo ano, disputou três Copas do Mundo: a profissional, a sub-20 e a sub-17. Não só brilhou no Real Madrid como ajudou a Colômbia a chegar às quartas de final de uma Copa pela primeira vez na história. A eliminação foi para a vice-campeã Inglaterra. Já Jenni Hermoso, de 33 anos e companheira de Bonmati na seleção espanhola, foi um dos grandes destaques do Mundial, tanto que foi eleita a segunda melhor jogadora do torneio, atrás apenas da companheira.

Veja Também

PSG empata com o Dortmund e avança na Liga dos Campeões graças ao Milan

Bayern vence no Old Trafford e United fica sem vaga na Liga Europa

Ednaldo entra com recurso no STJ contra afastamento e tenta ficar até as eleições

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Messi Fifa Europa Mbappé
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em busca de fortalecer projetos políticos, siglas adversárias se aliam durante as eleições
Por que partidos adversários se aliam durante as eleições
Equipamentos e aves silvestres encontrados em casa na Serra
Polícia apreende aves silvestres, armas e equipamentos de caça na Serra
Em Movimento e HZ vão eleger o melhor point de comida de rua da Grande Vitória
Indique e ajude a eleger o Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados