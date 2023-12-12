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Liga dos Campeões

Bayern vence no Old Trafford e United fica sem vaga na Liga Europa

Em outros jogos da rodada, Real Madrid venceu o Unión Berlin, e o Napoli garantiu a classificação

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 20:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 dez 2023 às 20:38
Coman marcou o gol da vitória do Bayern de Munique
Coman marcou o gol da vitória do Bayern de Munique Crédito: Bayern/Divulgação
Irregular nesta temporada europeia, o Manchester United sofreu um baque nesta terça-feira (12). Jogando em casa, no Old Trafford, o time inglês foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0 e terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões na quarta posição do Grupo A, sem vaga até mesmo na sequência da Liga Europa.
O United se despediu da competição continental com apenas uma vitória em seis jogos nesta fase de grupos, com apenas quatro pontos. Se tivesse ao menos empatado com o Bayern, a equipe inglesa ficaria em terceiro lugar, podendo entrar na disputa da Liga Europa - esta vaga ficou com o Galatasaray.
O Bayern já estava classificado para as oitavas de final. O time de Munique terminou a fase invicto, com 16 pontos, na primeira colocação disparada do Grupo A. A outra vaga da chave no mata-mata ficou com o modesto Copenhague, com oito, após superar o Galatasaray por 1 a 0.
O primeiro tempo em Old Trafford foi marcado pelo equilíbrio, apesar de o Bayern, já classificado, não correr nem de perder a liderança da chave. Sem aliviar, o time alemão impôs resistência e os primeiros 45 minutos foram de correria nos dois lados e jogo aberto.
De um lado, Anthony fazia boa partida, levando perigo pela direita. Pela equipe visitante, Sané e Musiala eram os jogadores que mais davam trabalho à defesa inglesa. O Bayern criava as chances mais perigosas, principalmente com Musiala. O saldo final do primeiro tempo foi negativo para o Manchester por ter perdido o zagueiro Harry Maguire, por lesão, nos instantes finais. E também porque o resultado eliminava o time inglês até mesmo da Liga Europa.
Desesperado, o United foi para cima no início do segundo tempo. Acelerou ainda mais o jogo, tentou cercar a defesa do Bayern, mas não teve sucesso. Para piorar, deu brechas para ataques perigosos do time alemão. Aos 25, os visitantes não perdoaram. Koman fez bela jogada pela direita e tabelou com Kane antes de finalizar para as redes.
Para piorar, no outro jogo do grupo, o Copenhague abria 1 a 0 sobre o Galatasaray, subindo para o segundo lugar na chave. Na base do desespero, o United até tentou arrancar o empate, mas esteve longe de estar à altura do Bayern, que soube controlar com tranquilidade a vantagem no marcador.
Com o resultado, o United teve decretada sua terceira eliminação na fase de grupos nas últimas sete participações do time na Liga dos Campeões. 

Real Madrid leva susto e Napoli se classifica

No Grupo C, uma das vagas também estava em aberto. E ela ficou com o Napoli, que venceu o Braga por 2 a 0, em casa. Saatci, contra, e Osimhen anotaram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.
No outro jogo da chave, apenas cumprindo tabela, o Real Madrid entrou em campo já classificado, mas levou sustos do Union Berlin, na Alemanha. O time da casa chegou a liderar o placar, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2. Joselu, duas vezes, e Ceballos marcaram para o time espanhol. Modric desperdiçou um pênalti e Rodrygo foi o responsável por uma das assistências.
Com aproveitamento de 100%, o Real terminou a fase com 18 pontos O Napoli ficou com 10, enquanto o Braga, com quatro, vai disputar a Liga Europa.
No Grupo D, Inter de Milão e Real Sociedad entraram em campo já classificados. E fizeram jus a esta garantia porque não saíram do 0 a 0, na Itália. Na outra partida da chave, o Benfica bateu o Salzburg por 3 a 1, em Portugal.
Real Sociedad e Inter terminaram com 12 pontos cada, com vantagem do time espanhol, que terminou na liderança. O Benfica ficou em terceiro, assegurando lugar na Liga Europa, com os mesmos quatro pontos do Salzburg - os portugueses avançaram no confronto direto.

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