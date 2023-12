Nova oportunidade

Capixaba sobrevivente do incêndio no Ninho vira scout do Flamengo

Jhonata Ventura não conseguiu retomar a carreira de jogador após ter 30% do corpo queimado por conta do incidente e agora é funcionário das categorias de base do clube

Jhonatan Ventura é natural da Serra e vai seguir a carreira fora dos gramados. (Instagram/Reprodução)

Uma das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que aconteceu no início de 2019, o capixaba Jhonatan Ventura vai seguir a carreira no futebol fora dos gramados. Ele teve 30% do corpo queimado no incidente e não conseguiu retomar a carreira de jogador por conta das sequeles.

Por isso, o jovem de 19 anos foi contratado pelo Flamengo para integrar a equipe de scout das categorias de base em setembro deste ano. A informação é da repórter Letícia Marques, do ge.

Natural da Serra, Jhonatan assinou um contrato profissional com o clube em outubro de 2020, quando tinha 16 anos, mas decidiu abandonar os gramados por entender que as sequelas estavam o atrapalhando de atuar em alto nível. Agora, o ex-atleta é um dos responsáveis por monitorar jogos de outras equipes para encontrar promessas para a base Rubro-Negra.

A equipe sub-16 do clube está disputando a Flamengo Adidas Cup, um torneio internacional de base que conta com clubes como Santos Laguna, do México, Midtjylland, da Dinamarca, e Arsenal, da Inglaterra. O capixaba está acompanhando de perto a competição para colher informações sobre o time.

