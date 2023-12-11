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Foco na Libertadores

São Paulo se reforça com volante Luiz Gustavo para dar 'peso' ao elenco

O último clube do jogador de 36 anos foi o Al-Nassr, time da Arábia Saudita onde joga o astro Cristiano Ronaldo

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 18:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 dez 2023 às 18:44
Luiz Gustavo é o novo reforço do São Paulo
Luiz Gustavo é o novo reforço do São Paulo Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc
Após a chegada do atacante Erick, o São Paulo fez o anúncio de mais um reforço. Trata-se do meio-campista Luiz Gustavo, que disputou a Copa do Mundo de 2014 e foi titular no massacre de 7 a 1 que a seleção brasileira sofreu para a Alemanha, nas semifinais daquele Mundial, no Mineirão.
O último clube do jogador de 36 anos foi o Al-Nassr, time da Arábia Saudita onde joga o astro Cristiano Ronaldo. Ele assinou contrato curto, vigente até o fim de 2024. "A minha carreira sempre foi movida a desafios, e o São Paulo me proporcionará mais um", afirmou Luiz Gustavo. "Estou feliz e motivado para fazer parte deste projeto do clube. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida no Morumbi".
Natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, Luiz Gustavo iniciou a sua trajetória no futebol em Alagoas, onde jogou em times pequenos, como Ipanema, Coruripe, Rio Largo e Corinthians-AL até se destacar no CRB e despertar, ainda jovem, o interesse de equipes europeias.
Boa parte da carreira do volante foi feita no futebol alemão. Depois de boas temporadas no Hoffenheim, ele ganhou a Champions League na temporada de 2012/2013 com a camisa do Bayern de Munique, clube no qual foi companheiro de Rafinha, veterano lateral-direito que vai rever no São Paulo.
Na Alemanha, também defendeu o Wolfsburg. Na França, vestiu por duas temporadas a camisa do Olympique de Marselha. Depois, se transferiu para o Fenerbahce, da Turquia, que defendeu por mais três anos, até 2022, quando aceitou a proposta do endinheirado Al-Nassr.
"O Luiz Gustavo é um jogador com experiência e qualidade. Acreditamos que ele vai fortalecer muito o elenco", disse o presidente Julio Casares, reeleito na última sexta-feira para comandar o São Paulo por mais três anos.
Segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte, a contratação do volante "vai dar mais peso e experiência" ao elenco para a Libertadores, torneio que o São Paulo voltará a disputar depois de dois anos fora da competição mais importante do continente.

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