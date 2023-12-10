  Richarlison faz dois gols contra o Newcastle e quebra jejum de três meses
Pombo aliviado

Richarlison faz dois gols contra o Newcastle e quebra jejum de três meses

Atacante capixaba fez dois gols na vitória do Tottenham sobre o Newcastle neste domingo (10), pelo Campeonato Inglês
Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 16:31

Após 3 meses, Richarlison voltou a marcar gols pelo Tottenham Crédito: Dylan Martinez/Reuters
O atacante capixaba Richarlison fez dois gols na vitória do Tottenham sobre o Newcastle neste domingo (10), pelo Campeonato Inglês. O camisa 9 fez o segundo e o terceiro gols da vitória por 4 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Foram quase três meses sem que Richarlison balançasse a rede. O último havia sido em 16 de setembro, contra o Sheffield United.
No primeiro gol, o brasileiro mostrou emoção, comemorando bastante e batendo no peito. Além dele, Udogie e Son também marcaram. Joelinton fez para os visitantes. O Tottenham fica em 5º lugar no Inglês, com 30 pontos, enquanto o Newcastle é o 7º, com 26.

