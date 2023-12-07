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Equipe de esportes de A Gazeta elege seleção do Brasileirão

Filipe Souza, Breno Coelho, Tiago Taam, Sidney Novo e Douglas Motta escolheram o 11 ideal do torneio, além do melhor treinador, o craque, a revelação, quem surpreendeu e decepcionou

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2023 às 19:07
Taça do Campeonato Brasileiro
Palmeiras foi o grande campeão do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Campeonato Brasileiro 2023 chegou ao fim. Após o empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), o Palmeiras se consagrou o grande campeão, conquistando o seu 12° título da competição. Agora com o fim do torneio, chega o momento de premiar e definir os melhores jogadores desta edição.
Com isso, a equipe de esportes de A Gazeta decidiu montar a seleção ideal do Brasileirão, além de escolherem o melhor treinador, o craque, a revelação, quem surpreendeu e decepcionou. Os jornalistas Filipe Souza, Breno Coelho, Tiago Taam, Sidney Novo e Douglas Motta acompanharam todo o torneio e votaram entre si em cada categoria. Confira abaixo o resultado.
Seleção do Campeonato Brasileiro 2023 eleita pela equipe de esportes de A Gazeta
Seleção do Campeonato Brasileiro 2023 eleita pela equipe de esportes de A Gazeta Crédito: Arte: Douglas Motta
Craque, revelação, surpresa e decepção do Campeonato Brasileiro 2023 segundo a equipe de A Gazeta
Craque, revelação, surpresa e decepção do Campeonato Brasileiro 2023 segundo a equipe de A Gazeta Crédito: Arte: Douglas Motta
Seleção do Campeonato Brasileiro segundo a equipe de esportes de A Gazeta
  • Goleiro: Lucas Perri (Botafogo)
  • Lateral-direito: Mayke (Palmeiras)
  • Zagueiro direito: Adryelson (Botafogo)
  • Zagueiro esquerdo: Maurício Lemos (Atlético Mineiro)
  • Lateral-esquerdo: Juninho Capixaba (RB Bragantino)
  • Primeiro volante: André (Fluminense)
  • Segundo volante: Zé Rafael (Palmeiras)
  • Meia-atacante: Raphael Veiga (Palmeiras)
  • Ponta-direita: Paulinho (Atlético Mineiro)
  • Ponta-esquerda: Hulk (Atlético Mineiro)
  • Centroavante: Luis Suárez (Grêmio)
  • Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)
  • Craque: Paulinho (Atlético Mineiro)
  • Revelação: Endrick (Palmeiras)
  • Surpreendeu: Cauly (Bahia)
  • Decepcionou: Gabigol (Flamengo)

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