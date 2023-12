Equipe de esportes de A Gazeta elege seleção do Brasileirão

Filipe Souza, Breno Coelho, Tiago Taam, Sidney Novo e Douglas Motta escolheram o 11 ideal do torneio, além do melhor treinador, o craque, a revelação, quem surpreendeu e decepcionou

O Campeonato Brasileiro 2023 chegou ao fim. Após o empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), o Palmeiras se consagrou o grande campeão, conquistando o seu 12° título da competição. Agora com o fim do torneio, chega o momento de premiar e definir os melhores jogadores desta edição.