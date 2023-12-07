Equipe de esportes de A Gazeta elege seleção do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro 2023 chegou ao fim. Após o empate com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6), o Palmeiras se consagrou o grande campeão, conquistando o seu 12° título da competição. Agora com o fim do torneio, chega o momento de premiar e definir os melhores jogadores desta edição.
Com isso, a equipe de esportes de A Gazeta decidiu montar a seleção ideal do Brasileirão, além de escolherem o melhor treinador, o craque, a revelação, quem surpreendeu e decepcionou. Os jornalistas Filipe Souza, Breno Coelho, Tiago Taam, Sidney Novo e Douglas Motta acompanharam todo o torneio e votaram entre si em cada categoria. Confira abaixo o resultado.
Seleção do Campeonato Brasileiro segundo a equipe de esportes de A Gazeta
- Goleiro: Lucas Perri (Botafogo)
- Lateral-direito: Mayke (Palmeiras)
- Zagueiro direito: Adryelson (Botafogo)
- Zagueiro esquerdo: Maurício Lemos (Atlético Mineiro)
- Lateral-esquerdo: Juninho Capixaba (RB Bragantino)
- Primeiro volante: André (Fluminense)
- Segundo volante: Zé Rafael (Palmeiras)
- Meia-atacante: Raphael Veiga (Palmeiras)
- Ponta-direita: Paulinho (Atlético Mineiro)
- Ponta-esquerda: Hulk (Atlético Mineiro)
- Centroavante: Luis Suárez (Grêmio)
- Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)
- Craque: Paulinho (Atlético Mineiro)
- Revelação: Endrick (Palmeiras)
- Surpreendeu: Cauly (Bahia)
- Decepcionou: Gabigol (Flamengo)