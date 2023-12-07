Equipe de esportes de A Gazeta elege seleção do Brasileirão

Com isso, a equipe de esportes de A Gazeta decidiu montar a seleção ideal do Brasileirão, além de escolherem o melhor treinador, o craque, a revelação, quem surpreendeu e decepcionou. Os jornalistas Filipe Souza, Breno Coelho, Tiago Taam, Sidney Novo e Douglas Motta acompanharam todo o torneio e votaram entre si em cada categoria. Confira abaixo o resultado.