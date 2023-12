12º título

Palmeirenses "abraçam" bar em Jardim da Penha e comemoram título

Antes mesmo do término da partida contra o Cruzeiro, os capixabas já celebravam a conquista do 12º título do Campeonato Brasileiro

A torcida que canta e vibra voltou a sorrir com o título do Brasileirão em 2023. E no Espírito Santo não foi diferente. Um grupo com dezenas de torcedores se reuniu na noite de quarta-feira (6) em um bar no coração de Jardim da Penha, em Vitória, para comemoração do título. Antes mesmo do término da partida contra o Cruzeiro, os capixabas já celebravam a conquista do 12º título do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores capixabas "abraçaram" o bar em 2015, quando parte de um grupo criado em rede social buscava um local para assistir aos jogos do alviverde. Fernando Reis, dono do bar Hora Extra, conta que a união da rede social tem se fortalecido a cada jogo na Grande Vitória. O bar não é o único ponto de encontro dos palmeirenses: há também lugares reservados em Vila Velha, Guarapari e na Serra.

Começamos a nos reunir quando ainda tínhamos um grupo de palmeirenses no Facebook, em 2014. Em 2015, trouxe a galera para o meu bar em Jardim da Penha. Desde então, todo jogo é assim, só alegria, o Palmeiras é só alegria. Felicidade demais Fernando Reis • Dono do bar

O enfermeiro Douglas Alves esteve presente na festa e lembrou os bons momentos vividos desde que aderiu à comunidade em Jardim da Penha. “O movimentou aumentou muito desde 2015, principalmente em 2016, quando a gente ganhou o Brasileiro e saímos da fila. Aqui é uma família”, afirmou.

Confira imagens da festa da torcida palmeirense em Vitória após o título do Campeonato Brasileiro 2023. (Vitor Jubini)

Para o enfermeiro, o fato de o Botafogo ter liderado o campeonato em boa parte do ano tornou o título em 2023 uma conquista inesperada. "A gente já estava triste e frustrado depois da eliminação na Libertadores. Mas aproveitamos a oportunidade que o Botafogo deu”, relatou.

A estudante Luana Meneghim começou a frequentar o bar há cerca de um ano. Desde então, se o Palmeiras entra em campo, aquele é o local o escolhido para torcer pelo time.

“Já estávamos pensando que o ano havia acabado. Fomos eliminados na Libertadores e perdemos cinco jogos seguidos. Mas depois do jogo contra o Botafogo, foi uma virada na tabela, tudo foi melhorando. Não esperávamos estar aqui comemorando o título”, relatou.

O Palmeiras empatou com o Cruzeiro com gol de Endrick. Nikão marcou para o Cruzeiro, e a partida terminou em 1 a 1. O resultado foi suficiente para confirmar a conquista do 12° título do clube paulista na competição. Este é o segundo título consecutivo do clube paulista na competição.

