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Tragédia

Internacional derrota o Botafogo na despedida do Campeonato Brasileiro

Clube carioca foi derrotado na última rodada da competição e com isso vai jogar a fase classificatória da Libertadores da América

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 00:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 dez 2023 às 00:00
Botafogo fecha o Campeonato Brasileiro com mais uma derrota
Botafogo fecha o Campeonato Brasileiro com mais uma derrota Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo se despediu de forma melancólica do Campeonato Brasileiro, ao perder para o Botafogo, nesta quarta-feira, por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 38ª e última rodada.
Com o resultado, o Inter chegou aos 55 pontos, em nono lugar, enquanto o Botafogo terminou em quinto, com 64 pontos, e vai ter de disputar a pré-Libertadores.
O jogo começou com muita correria, troca de passes e movimentação no ataque, mas que não levavam perigo aos dois setores defensivos. O primeiro lance de maior emoção ocorreu aos 11 minutos, com Victor Cuesta, que cabeceou para defesa de Rochet.
A partir daí, o Inter passou a dominar a partida, aproveitando a fragilidade da zaga do Botafogo. Aos 19 minutos, Mauricio cruzou da direita, Philipe Sampaio escorregou e a bola sobrou para Enner Valência marcar seu nono gol no Brasileirão.
O gol parece que desanimou o Botafogo, que viro uma presa fácil para o Inter. Aos 23, após troca de passes de todo ataque gaúcho, Alan Patrick fez o segundo, mas o lance foi invalidado por causa de impedimento. Apenas o time gaúcho tinha produção em campo, enquanto o Botafogo só foi assustar em um lance que o goleiro Rochet furou feio na saída do gol.
Mauricio e Gabriel Barros tiveram chances de finalizar, mas erraram o alvo. O Botafogo apenas se defendeu na segunda metade do primeiro tempo e pareceu nocauteado.
Mas no primeiro lance da etapa final veio o empate carioca. Marlon Feitas cruzou e Janderson, de cabeça, fez 1 a 1. O problema é que a igualdade no placar irritou o Inter, que foi para cima. Em três minutos, marcou dois gols.
Aos 4, Alan Patrick demonstrou a categoria de sempre para dominar a bola e fazer o segundo gol do Inter. Aos sete, Pedro Henrique disparou desde o meio de campo e fuzilou Lucas Perri: 3 a 1.
Os dois gols do Inter praticamente encerraram a disputa. O Botafogo não lembrou em nada o time que liderou 31 rodadas do Brasileirão. Os últimos minutos foram tristes para a torcida botafoguense, enquanto os torcedores colorados festejaram bastante a quarta vitória seguida.

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