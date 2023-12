Internacional derrota o Botafogo na despedida do Campeonato Brasileiro

Clube carioca foi derrotado na última rodada da competição e com isso vai jogar a fase classificatória da Libertadores da América

O Botafogo se despediu de forma melancólica do Campeonato Brasileiro, ao perder para o Botafogo, nesta quarta-feira, por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 38ª e última rodada.

Com o resultado, o Inter chegou aos 55 pontos, em nono lugar, enquanto o Botafogo terminou em quinto, com 64 pontos, e vai ter de disputar a pré-Libertadores.

O jogo começou com muita correria, troca de passes e movimentação no ataque, mas que não levavam perigo aos dois setores defensivos. O primeiro lance de maior emoção ocorreu aos 11 minutos, com Victor Cuesta, que cabeceou para defesa de Rochet.