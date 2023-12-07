No adeus da temporada, Flamengo perde para o São Paulo e fica no G4

Cebolinha não conseguiu ajudar o Flamengo contra o São Paulo no Morumbi Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta quarta-feira, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida, que reeditou a final da Copa do Brasil, foi marcado por Luciano.

Com o resultado, o Tricolor termina a competição no décimo lugar, com 53 pontos. Já o Rubro-Negro, mesmo com a derrota, ficou com uma vaga direta à próxima edição da Libertadores, já que o Botafogo perdeu para o Internacional. O time carioca, em quarto lugar, soma 66 pontos.

O São Paulo, agora, só volta a campo no fim de janeiro de 2024, quando se inicia o Campeonato Paulista. A equipe foi sorteada no Grupo D, ao lado de São Bernardo, Botafogo-SP e Novorizontino. O Flamengo também retorna em data parecida, diante do Audax-RJ, pela primeira rodada do Carioca.

O jogo

O primeiro lance que gerou perigo foi proporcionado pela defesa do Flamengo. Em recuo de Pablo para Rossi, o goleiro dominou de maneira esquisita e quase viu a bola entrar no próprio gol, logo aos dois minutos. Aos três, Luciano perdeu na entrada da sua área e a bola sobrou com Pedro, que bateu à direita do gol defendido por Rafael.

O São Paulo voltou a assustar aos 18 minutos, quando Beraldo conduziu até a área e bateu de perna esquerda, parando em Rossi. Aos 21, a defesa do Flamengo saiu jogando errado e a bola ficou com Caio Paulista, que invadiu a área e bateu rasteiro, mas Rossi agarrou mais uma vez.

Melhor na partida, o Tricolor abriu o placar aos 35 minutos. Caio Paulista recebeu pelo lado direito e tocou para Rato, que cruzou de primeira para Luciano empurrar para o fundo das redes: 1 a 0.

O Flamengo até tentou chegar ao empate por meio de cruzamentos na área de Rafael, mas nenhum levou perigo ao goleiro. Com 44, Arrascaeta acionou Luiz Araújo, que bateu cruzado e viu Beraldo se esticar para mandar pela linha de fundo.

Segundo tempo