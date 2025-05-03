Saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão neste sábado (3)

Neste sábado (3), os fãs de futebol terão uma programação repleta de jogos emocionantes no cenário nacional. Confira onde assistir aos principais confrontos:
Campeonato Brasileiro – Série A (7ª rodada)
- Ceará x Vitória - 18h3 - Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - Transmissão: Premiere
- Corinthians x Internacional - 18h30 - Neo Química Arena, São Paulo - Transmissão: Amazon Prime Video
- Fluminense x Sport - 18h30 - Maracanã, Rio de Janeiro - Transmissão: Premiere
- Bahia x Botafogo - 21h00 - Arena Fonte Nova, Salvador - Transmissão: SporTV e Premiere