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Na telinha

Saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão neste sábado (3)

Jogos do Brasileirão movimentam o sábado (3) com duelos decisivos e transmissão em TV aberta, fechada e streaming
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2025 às 07:00

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 07:00

Bons jogos neste sábado (3) para assistir  Crédito: Pixabay
Neste sábado (3), os fãs de futebol terão uma programação repleta de jogos emocionantes no cenário nacional. Confira onde assistir aos principais confrontos:

Campeonato Brasileiro – Série A (7ª rodada)

  • Ceará x Vitória - 18h3 - Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - Transmissão: Premiere  

  • Corinthians x Internacional - 18h30 - Neo Química Arena, São Paulo - Transmissão: Amazon Prime Video

  • Fluminense x Sport - 18h30 - Maracanã, Rio de Janeiro - Transmissão: Premiere

  • Bahia x Botafogo -  21h00 - Arena Fonte Nova, Salvador - Transmissão: SporTV e Premiere

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